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Защитник «Зенита» Караваев извинился перед болельщиками

вчера, 23:41
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев обратился к болельщикам команды после поражения от «Краснодара» в матче 10-го тура РПЛ (0:2).

Хотел бы извиниться перед нашими болельщиками, перед командой, перед Петербургом, потому что моя ошибка повлияла на исход игры. Я ошибся и хотел бы взять вину за это поражение на себя.

К сожалению, так бывает — это футбол. Но мне очень обидно за парней, которые всю неделю старались и трудились, и из-за одной ошибки все эти усилия, получается, насмарку. Признаю, что в обороне нужно играть надёжнее — сегодня это не удалось.

У нас впереди ещё много игр, и я буду работать на полную, чтобы всё исправить. Обещаю — сделаю всё, что могу, для побед нашей любимой команды.

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Все комментарии
котлина брат
котлина брат ответ Димон Булыкин (раскрыть)
сегодня в 15:33
не трогать Караваева это лучшее из того, что сегодня есть в Зените.
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 15:14
Срочно искать нормального правого защитника. Караваев и Волков - это хлам, который не исправить. До сих пор перед глазами, как Караваев привозит пенальти на 82 минуте при счёте 0:0 в Дортмунде. Даже не близко к уровню Смольникова, я молчу об Анюкове.
Дед и ушко
Дед и ушко
сегодня в 11:49
Молодец. Хотя мир большой, защитников много хороших. С таким составом, как у Зенита, о тебе не должны были бы помнить. А теперь же нужно еще сотню миллиардов потратить. Ведь только бабло побеждает зло!
Andy Rush
Andy Rush
сегодня в 11:24
мужчина. мне кажется, это одно из немногих признаний в ЧР
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:41
С такой полузащитой и нападением мы вообще не должны знать фамилии защитников....номинальные единицы которым и делать на поле ничего ибо мяч должен 99% времени находиться у (в) штрафной соперника.....
Лучшая защита - это мяч на чужой половине...
Вот и вчера...Караваев растерялся от неожиданности...4 тура так близко мячик не видел...лёгкая паника....абсурдность действий ....и как следствие...извинения после игры....
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 10:30
Зачем же так унижаться, господин Караваев. В футболе всё бывает и без ошибок не обойтись. В следующий раз, если, не дай бог, это повторится, тоже будешь извиняться ? Возьми себя в руки и не распускай нюни. Ты же мужик в конце концов.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:47
Семак попросил парня подмазать.
А то что впереди ничего не могли это норма?
Rupertt
Rupertt
сегодня в 07:34
Продолжай в том же духе и Краснодар возьмёт золото, кто-то да будет тебе благодарен.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:37
Футбола без ошибок не бывает. Тогда бы и голов практически не забивали...
ABir
ABir
сегодня в 02:58
И Соболев не помог, раньше его надо было выпускать
sv_1969
sv_1969
сегодня в 02:46
А СерОжа ничего сказать не хочет?
buwucjzd5f8f
buwucjzd5f8f
сегодня в 00:41
Один игрок за один тайм всю игру испортил.
112910415
112910415
сегодня в 00:37
Это жизнь... Так бывает
Futurista
Futurista
сегодня в 00:35
"Я ошибся и хотел бы взять вину за это поражение на себя, но нет...Федя вторую банку закатил")...
Maikl322
Maikl322
сегодня в 00:12
    Glosser
    Glosser
    сегодня в 00:06
    Главная ошибка Семака, что он выпустил Караваева на поле.
    viv
    viv
    вчера в 23:54
    Молодец Вячеслав.
    Классную скидку сделал головой.
    Гость
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