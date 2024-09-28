Защитник «Зенита» Караваев извинился перед болельщиками

Защитник «Зенита» обратился к болельщикам команды после поражения от «Краснодара» в матче 10-го тура РПЛ (0:2).

Хотел бы извиниться перед нашими болельщиками, перед командой, перед Петербургом, потому что моя ошибка повлияла на исход игры. Я ошибся и хотел бы взять вину за это поражение на себя.

К сожалению, так бывает — это футбол. Но мне очень обидно за парней, которые всю неделю старались и трудились, и из-за одной ошибки все эти усилия, получается, насмарку. Признаю, что в обороне нужно играть надёжнее — сегодня это не удалось.

У нас впереди ещё много игр, и я буду работать на полную, чтобы всё исправить. Обещаю — сделаю всё, что могу, для побед нашей любимой команды.