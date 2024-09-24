«Спортинг» оказал поддержку 82-летней болельщице, лишившейся дома

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вчера, 09:32

«Спортинг» решил оказать помощь 82-летней болельщице Марии Эльвире, которая потеряла свой дом в результате пожара. Ей удалось спасти из пострадавшего жилища шарф команды.

Женщина впервые посетила матч лиссабонской команды на стадионе, она побывала на игре чемпионата Португалии с АВС (3:0). Она пообщалась с главным тренером Рубеном Аморимом и вышла на поле, получив овации тысяч болельщиков. Также её принял президент клуба Фредерико Варандас. Болельщица в интервью клубному телевидению положительно отозвалась о тренере и президенте, а также поблагодарила за такое отношение.

Мария Эльвира хочет восстановить разрушенный дом и уже получила пожертвования от многих болельщиков лиссабонцев. «Спортинг» осведомлён о ситуации пожилой женщины и готов оказать ей необходимую поддержку.