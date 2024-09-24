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«Спортинг» оказал поддержку 82-летней болельщице, лишившейся дома

вчера, 09:32
СпортингЛоготип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)3 : 0Логотип футбольный клуб Авс Футебол САД (Вила-дас-Авес)Авс Футебол САДМатч завершен

«Спортинг» решил оказать помощь 82-летней болельщице Марии Эльвире, которая потеряла свой дом в результате пожара. Ей удалось спасти из пострадавшего жилища шарф команды.

Женщина впервые посетила матч лиссабонской команды на стадионе, она побывала на игре чемпионата Португалии с АВС (3:0). Она пообщалась с главным тренером Рубеном Аморимом и вышла на поле, получив овации тысяч болельщиков. Также её принял президент клуба Фредерико Варандас. Болельщица в интервью клубному телевидению положительно отозвалась о тренере и президенте, а также поблагодарила за такое отношение.

Мария Эльвира хочет восстановить разрушенный дом и уже получила пожертвования от многих болельщиков лиссабонцев. «Спортинг» осведомлён о ситуации пожилой женщины и готов оказать ей необходимую поддержку.

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Все комментарии
Sporting
Sporting
вчера в 10:15
Чисто по человечески!
Молодцы!
sd5n64869unz
sd5n64869unz
вчера в 09:59
Всё это очень здорово, но я так и не понял, где баба Маша теперь жить будет. Хочется верить, что не на стадионе Спортинга, на ночь кладя под голову тот самый шарф
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:48
Я думаю она ещё и в плюсе останется!)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:36
Спортинг поступил очень достойно.
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