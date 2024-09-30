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вчера, 13:52

По итогам инцидента, произошедшего на матче 8-го тура Ла Лиги между «Атлетико» и «Реалом», к «матрасником» могут быть применены санкции. Напомним, фанаты хозяев начали бросать на поле посторонние предметы и игра была приостановлена.

«Атлетико» грозит частичное закрытие трибун на два или три матча, поскольку это был не единичный случай. Ранее «Сивитас Метрополитано» уже подвергался санкциям за расистские оскорбления в адрес нападающего «Атлетика» Николаса Уильямса, хотя впоследствии они были отменены.