Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииИспания. Примера 2024/2025

«Атлетико» грозит частичное закрытие трибун

вчера, 13:52

По итогам инцидента, произошедшего на матче 8-го тура Ла Лиги между «Атлетико» и «Реалом», к «матрасником» могут быть применены санкции. Напомним, фанаты хозяев начали бросать на поле посторонние предметы и игра была приостановлена.

«Атлетико» грозит частичное закрытие трибун на два или три матча, поскольку это был не единичный случай. Ранее «Сивитас Метрополитано» уже подвергался санкциям за расистские оскорбления в адрес нападающего «Атлетика» Николаса Уильямса, хотя впоследствии они были отменены.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Атлетико М
Перевод с marca.com
Моуриньо получил жёлтую карточку, поставив ноутбук перед камерами
Вчера, 08:23 Фото
Помощника Станковича удалили в матче с «Локомотивом»
28 сентября
СлухиМартинеса могут дисквалифицировать на 2 матча сборной Аргентины
28 сентября
УЕФА оштрафовал «Барселону» за баннер болельщиков
27 сентября Фото
Официально«Бока Хуниорс» отстранила на 2 матча вратаря после конфликта с фанатами
24 сентября
СлухиФИФА отклонила требование Палестины об отстранении Израиля
24 сентября
Все комментарии
__AgamagA__
__AgamagA__
вчера в 23:43
Болельщики подводят клуб.
Тот самый чувак
Тот самый чувак
вчера в 14:35
И всё из-за пакета с 77м.
allemz
allemz
вчера в 14:01
Какие-то умственно отсталые эти ультрас, их посылы очень примитивные по смыслу и лексически бедные.
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:59
А вот это будет серьёзным наказанием. Хватит уже полумер. Только не надо только Атлетико так наказывать. На половине стадионов болельщики в Испании ведут себя отвратительно.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 