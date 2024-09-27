В «Барселоне» отреагировали на штраф УЕФА за нацистский баннер болельщиков

Пресс-служба «Барселоны» выпустила заявление по поводу наказания УЕФА за баннер болельщиков.

Футбольный клуб «Барселона» сообщает, что УЕФА наложил штраф в размере 10 000 евро и запретил продажу билетов на выездной матч Лиги чемпионов из-за расистского поведения некоторых болельщиков во время игры мужской футбольной команды на стадионе «Луи II» в Монако 19 сентября.

Клуб сообщает, что будет соблюдать это наказание на матче 4-го тура Лиги чемпионов, который команда проведёт против «Црвены Звезды» в Белграде 6 ноября. «Барселона» вернёт стоимость билетов болельщикам, которые уже приобрели их.

«Барселона» отвергает любые формы оправдания насилия и, как указано в статьях 3 и 4 Устава, стремится защищать и продвигать Всеобщую декларацию прав человека, содержащуюся в Международном билле о правах человека, принятом ООН .

Кроме того, учитывая, что поведение групп болельщиков как на домашних матчах, так и на выездных матчах приводит к повторяющимся санкциям как на национальном, так и на международном уровне, клуб намерен усилить текущие меры и принять дополнительные инициативы для предотвращения подобных случаев в будущем и применить санкции к виновным.