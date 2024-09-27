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В «Барселоне» отреагировали на штраф УЕФА за нацистский баннер болельщиков

вчера, 15:43
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако2 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Пресс-служба «Барселоны» выпустила заявление по поводу наказания УЕФА за баннер болельщиков.

Футбольный клуб «Барселона» сообщает, что УЕФА наложил штраф в размере 10 000 евро и запретил продажу билетов на выездной матч Лиги чемпионов из-за расистского поведения некоторых болельщиков во время игры мужской футбольной команды на стадионе «Луи II» в Монако 19 сентября.

Клуб сообщает, что будет соблюдать это наказание на матче 4-го тура Лиги чемпионов, который команда проведёт против «Црвены Звезды» в Белграде 6 ноября. «Барселона» вернёт стоимость билетов болельщикам, которые уже приобрели их.

«Барселона» отвергает любые формы оправдания насилия и, как указано в статьях 3 и 4 Устава, стремится защищать и продвигать Всеобщую декларацию прав человека, содержащуюся в Международном билле о правах человека, принятом ООН.

Кроме того, учитывая, что поведение групп болельщиков как на домашних матчах, так и на выездных матчах приводит к повторяющимся санкциям как на национальном, так и на международном уровне, клуб намерен усилить текущие меры и принять дополнительные инициативы для предотвращения подобных случаев в будущем и применить санкции к виновным.

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Все комментарии
__AgamagA__
__AgamagA__
вчера в 22:18
У этих нелюдей одна цель была - насолить клубу!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:43
Почему наказывают клуб, а не фанатов? На фото видно их лица, пусть вычисляют и накладывают на них штраф. Причем тут вообще Барселона? Матч проходил в Монако и это их служба безопасности допустила на матч этих людей с таким баннером. Не факт вообще, что это болельщики Барселоны, они пришли даже не в клубной атрибутике, а в обычной одежде. Это могли быть любые провокаторы. Считаю наказание клуба несправедливым.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 16:27
А у них просто FanID нет. поэтому и так. У нас безнаказанности не будет.
y5sw6fdzu47t
y5sw6fdzu47t
вчера в 16:15
Расизм повсюду уже снится, паранойя какая-то.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 16:02, ред.
Зачем здесь не написано (!) после 10 000 евро?
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:58
Я абсолютно поддерживаю решение клуба о наказании. Расизм и агрессия на стадионах — это недопустимо, и Барселона должна демонстрировать нулевую толерантность к подобным проявлениям. Спорт всегда должен объединять людей, вне зависимости от их происхождения. Надеюсь, что другие клубы также будут следовать этому примеру и начнут более активно бороться с подобными проблемами, иначе ничего не изменится.
shlomo
shlomo
вчера в 15:55
Какие-то люди что-то натворили. За это наказывают с одной стороны клуб (штраф 10 тысяч), но с другой стороны людей, никакого отношения к нарушению не имеющих. Они хотят поехать и поддержать свою команду. Им говорят, что этого сделать нельзя, потому что другие болельщики ранее нарушили правила. Какое им дело до тех «плохих» болельщиков? И к чему призывает это наказание? Чтобы «хорошие» болельщики отловили «плохих» и набили им морду? Или что они должны сделать?

Практика с закрытием трибун, недопуском болельщиков на трибуны за нарушения на других матчах другими людьми вызывает большие сомнения. Сам посыл, что за нарушение страдают люди никакого отношения к нему не имеющие, есть посыл поганый, ведущий к конфронтации. Равно как к ней ведет так называемая коллективная ответственность. Каждый должен отвечать только за самого себя. Иначе он должен иметь право на самосуд, чтобы наказывать тех, кто портит ему жизнь.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:48
Слишком много текста...
Главное, признать факт случившегося.
Гость
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