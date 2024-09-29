Фернандеш: «Я не задел Мэддисона шипами и даже стопой, лишь лодыжкой»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» прокомментировал своё удаление в матче АПЛ С «Тоттенхэмом» (0:3). Португалец в конце 1-го тайма в падении ударил хавбеку «шпор» в голень.

Это ни в коем случае не удаление. Согласен, что это нарушение, но не слишком грубое. Арбитр пытался сказать мне, что, по его мнению, это был явный контакт с шипами, но это не так. Я не задел его шипами и даже стопой, лишь лодыжкой.

Если он хотел показать мне желтую карточку, поскольку они собирались контратаковать, то я бы не спорил. Но не более того. Это не тот случай.