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Фернандеш: «Я не задел Мэддисона шипами и даже стопой, лишь лодыжкой»

вчера, 21:50
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 3Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал своё удаление в матче АПЛ С «Тоттенхэмом» (0:3). Португалец в конце 1-го тайма в падении ударил хавбеку «шпор» Джеймсу Мэддисону в голень.

Это ни в коем случае не удаление. Согласен, что это нарушение, но не слишком грубое. Арбитр пытался сказать мне, что, по его мнению, это был явный контакт с шипами, но это не так. Я не задел его шипами и даже стопой, лишь лодыжкой.

Если он хотел показать мне желтую карточку, поскольку они собирались контратаковать, то я бы не спорил. Но не более того. Это не тот случай.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:05
Игрок, который провалил все турниры Роналду за сборную
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:57
Лучше бы извинился...
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 21:54
Лодыжкой это как волосами.. 🤭😄
hs9x28nsufjp
hs9x28nsufjp
вчера в 21:54
Решает в конечном итоге всё равно судья
Гость
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