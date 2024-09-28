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Помощника Станковича удалили в матче с «Локомотивом»

вчера, 19:36
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Ненад Сакич, помощник главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, был удалён в матче 10‑го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:3).

Специалист на 68‑й минуте выразил недовольство решением арбитра матча Владислава Безбородова, который не показал жёлтую карточку полузащитнику Илье Самошникову после нарушения на защитнике «красно-белых» Олеге Рябчуке. В итоге Сакич получил красную карточку.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:48
Да по боку эти бородатые шарлатаны, считаем дни до момента когда их удалят из Спартака на совсем. А то уже дежавю с этими мошенниками, уже кажется что борода то у Станковича рыжего оттенка как и его манера перекладывать ответственность и вертеться как уж на сковородке.
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:30
Что, опять судья виноват?
А может просто играете хуже, чем соперник?
e88sajxka2bc
e88sajxka2bc
вчера в 20:26
Скоро его удалят совсем с такой игрой.
stanichnik
stanichnik ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 20:11
Спасибо, что отреагировали.
ccb4hp46qsd8
ccb4hp46qsd8
вчера в 20:09
Не выдержали нервы!!! Результат игры не порадовал!!!
alexgurzan
alexgurzan ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 20:03
Добрый вечер.
Начислили очки!
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:59, ред.
Доброго Здоровья Админы!
Простите мне мою дерзость, в комментариях к новости о победе ЦСКА над Ахматом мой комет признан лучшим, а очки не прибавили. Вы или уберите его из лучших, либо очки начислите, а то как в притче с батюшкой в короткой рясе.
ABir
ABir
вчера в 19:46
Помощник помогал Станковичу плохо, удален справедливо
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