Помощника Станковича удалили в матче с «Локомотивом»

Ненад Сакич, помощник главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, был удалён в матче 10‑го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:3).
Специалист на 68‑й минуте выразил недовольство решением арбитра матча Владислава Безбородова, который не показал жёлтую карточку полузащитнику Илье Самошникову после нарушения на защитнике «красно-белых» Олеге Рябчуке. В итоге Сакич получил красную карточку.
А может просто играете хуже, чем соперник?
А может просто играете хуже, чем соперник?
Начислили очки!
Начислили очки!
Простите мне мою дерзость, в комментариях к новости о победе ЦСКА над Ахматом мой комет признан лучшим, а очки не прибавили. Вы или уберите его из лучших, либо очки начислите, а то как в притче с батюшкой в короткой рясе.
Простите мне мою дерзость, в комментариях к новости о победе ЦСКА над Ахматом мой комет признан лучшим, а очки не прибавили. Вы или уберите его из лучших, либо очки начислите, а то как в притче с батюшкой в короткой рясе.