Помощника Станковича удалили в матче с «Локомотивом»

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вчера, 19:36

, помощник главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, был удалён в матче 10‑го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:3).

Специалист на 68‑й минуте выразил недовольство решением арбитра матча Владислава Безбородова, который не показал жёлтую карточку полузащитнику Илье Самошникову после нарушения на защитнике «красно-белых» Олеге Рябчуке. В итоге Сакич получил красную карточку.