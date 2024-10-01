Иньеста 8 октября объявит о завершении карьеры

По информации источника, бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста в ближайшие дни завершит карьеру игрока. Футболист объявит об этом 8 октября.
Последним клубом 40-летнего хавбека был «Эмирейтс» из ОАЭ, который он покинул летом. До этого он на протяжении нескольких лет выступал за японский «Виссел Кобе».
Выиграл ЧМ, забил победный гол. У Иньесты была славная карьера! Лучший испанский игрок, самый титулованный испанский игрок, он же воспитанник Барселоны!
Выиграл ЧМ, забил победный гол. У Иньесты была славная карьера! Лучший испанский игрок, самый титулованный испанский игрок, он же воспитанник Барселоны!