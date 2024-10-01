Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБутсы на гвоздь

Иньеста 8 октября объявит о завершении карьеры

вчера, 11:26

По информации источника, бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста в ближайшие дни завершит карьеру игрока. Футболист объявит об этом 8 октября.

Последним клубом 40-летнего хавбека был «Эмирейтс» из ОАЭ, который он покинул летом. До этого он на протяжении нескольких лет выступал за японский «Виссел Кобе».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Дуглас Сантос может завершить карьеру в «Зените»
30 сентября
Гризманн больше не будет выступать за сборную Франции
30 сентября
Руководство «Локомотива» хочет, чтобы Гильерме работал в структуре клуба
29 сентября
Бывший игрок «Арсенала» и «Атлетико» Мерида завершил карьеру
27 сентября
«Данное решение является верным». Дешам — о Варане, завершившем карьеру
26 сентября
В «Манчестер Юнайтед» отреагировали на травму Варана
25 сентября
Сортировать
Все комментарии
Incredulous
Incredulous
вчера в 21:16
Ну вот и время Иньесты пришло прощаться с футболом. Только вчера попрощались с Кроосом, а сегодня уже и Иньеста уходит. А через год-два и Модрич повесит бутсы на гвоздь. Вымирающий вид футболистов, которые, не смотря на свою звёздность, всегда оставались скромными, и не испорченными славой. Которых любили одновременно как свои болельщики, так и болельщики соперника. Легендарные футболисты!
R B
R B
вчера в 21:16
Он должен был получить "Золотой мяч"....
112910415
112910415
вчера в 15:13
Славная карьера большого мастера!
__AgamagA__
__AgamagA__ ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 13:54
Иньеста выдающийся игрок, заканчивает карьеру достойно, где захотел там и побегал.
__AgamagA__
__AgamagA__
вчера в 13:48
Тихо и скромно играл себе до 40 лет, не называл себя продуктом тренировок, как это делают некоторые, позируя перед камерами голым торсом.

Выиграл ЧМ, забил победный гол. У Иньесты была славная карьера! Лучший испанский игрок, самый титулованный испанский игрок, он же воспитанник Барселоны!
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 13:39
объявил о том что 8 октября объявит о завершении карьеры ) типа хочет найти еще клуб побегать, но никто не берет, так нужно хайпануть, вдруг за недельку кто-то вспомнит про него и предложит что-нибудь непыльное и денежное
Rupertt
Rupertt
вчера в 13:13
Завершение карьеры Иньесты подчеркивает конец целой эпохи в футболе. Вспоминая его карьеру, нельзя не отметить его выдающиеся достижения: чемпионаты мира, Европейские чемпионаты и множество трофеев с Барселоной. Он был ключевым элементом не только своей команды, но и всей испанской футбольной системы.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:06
Мог бы и до "полтинника" дотянуть - там в Японии да и в Эмиратах "футбольных долгожителей" хватает...)
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:06, ред.
Легендарный игрок и легендарная карьера!
fcua63jbwjn7
fcua63jbwjn7
вчера в 11:50
Уже давно пора, никак не набирается
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:43
Я думал, что он будет играть вечно
kuvjrq4m9mhp
kuvjrq4m9mhp
вчера в 11:33
Давно уже пора заканчивать
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 