Чемпион мира шокировал уходом из сборной Франции. Возникло недопонимание с Дешамом

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вчера, 18:00

Дидье предал своего любимчика?

Гризманн семь лет не пропускал игры Франции

У Антуана есть уникальная серия. Форвард «трехцветных» сыграл в 84 подряд поединках «трехцветных» с 2017-го по 2024-й. Гризманн постоянно был на поле. В молодости не сыграл против Англии, но дальше тащил команду Дешама вверх в мировых рейтингах. Серия оборвалась прошлой весной. Антуан прибыл на сбор, но врачи запретили ему играть за сборную из-за травмы лодыжки. Всего у Гризманна 131 поединок за сборную Франции.

Форвард обошел Платини по голам – 44 мяча, выше только Мбаппе, Анри и Жиру. А ещё у Гризманна 30 ассистов. Антуан сыграл против Италии и Бельгии в новом сезоне Лиги наций. А теперь удивил решением уйти. Разумеется, есть причины. Первая – Дешам. Гризманн много лет был любимчиком тренера. Но во время Евро-2024 между Антуаном и Дидье был конфликт из-за тактики. Недавно обсуждали перспективы Гризу, решили расстаться.

Дешам написал длинное трогательное прощальное письмо, но сухой пост Антуана красноречивее. Гризманн в личном общении понял, что тренер готов двигаться вперед без него. Антуан никогда не жульничал, играя за Францию, ушел без скандала. Был лучшим на Евро-2016, опередив Роналду. На домашнем турнире Франция проиграла Португалии в финале. Но спустя два года Антуан стал чемпионом мира по футболу.

На Евро-2020 не получилось победить, но на мундиале в Катаре именно переход Гризманна на позицию «свободного художника» завел Дешама по второй подряд финал. Антуан сохранил главному тренеру работу, а в ответ получил много красивых слов и мало красивых дел. Дешам больше не строил Францию вокруг Гризманна. Антуан завершил Евро-2024 без голевых действий. Форварду «Атлетико» припомнили возраст, блондину 33 года.

Симеоне и жена Антуана рады такому решению

Гризманн – счастливчик. Тяжело найти игрока группы атаки такого уровня, чтобы у него никогда не было сложных травм. Помним мышечные проблемы в начале 2022 года, но ни в «Барселоне», ни в «Атлетико» Антуан не вылетал надолго. Невероятно выносливый второй нападающий. Но когда футболист проводит такое большое количество матчей, то накапливается усталость. У Гризманна были перепады формы, особенно в «Барселоне».

В Мадриде пришел в себя. В двух подряд сезонах после возвращения из Каталонии радовал результативностью. Отсутствие у «Атлетико» сильных центральных форвардов тоже помогало Гризманну. И мешало Симеоне ввязаться в чемпионскую борьбу, как с Луисом Суаресом. Парадокс, но Антуан никогда не был чемпионом Испании. Пришел, когда «Атлетико» уже выиграл первый титул с Симеоне. А когда взяли второй кубок, играл с Месси.

Вчера в скандальном дерби против «Реала» Гризманн стал вторым после Лионеля иностранцем, у которого есть 500 поединков в Ла Лиге. Всего таких игроков лишь 14, так что Гризманна по праву можно назвать легендой чемпионата Испании. Выступал за «Реал Сосьедад», ставший его родным клубом, а затем стал вожаком «Атлетико». Обидно, что ни разу не был чемпионом. Зато француз выигрывал с клубом Лигу Европы и Суперкубок УЕФА .

Но когда у человека столько матчей, то постоянно в разъездах. Жена Антуана – Эрика Чоперена, перебралась из родного Сан-Себастьяна в Мадрид. Но отец её троих детей постоянно отсутствовал. А поскольку Гризманн компанейский, то при первой возможности вместе с закадычными друзьями отправлялся в дальние путешествия. Антуан – фанат баскетбола, поэтому частенько старался махнуть за океан, чтобы вживую посмотреть игры НБА .

Симеоне рад, что ветеран теперь сконцентрирован на матчах «Атлетико». А жена Эрика довольна, что муж сможет чаще общаться с детьми. Наверное, уже все в футболе знают, что у Антуана в 2016-м, 2019-м и 2021-м родилось три ребенка в один день, 8 апреля. Вызывали роды так, чтобы дочери Миа и Альба, а также сын Амаро вместе праздновали день рождения. Наследник назван в честь любимого дедушки Антуана, португальца Лопеса.

Франция попрощалась со многими ветеранами

Гризманн легко мог дотянуть до матчей ЧМ -2026, учитывая отсутствие травм и выносливость. Антуан на шесть лет моложе, чем Модрич, а Лука хочет сыграть в США , Мексике и Канаде на следующем Кубке мира. Также Франция могла бы надеяться на помощь Варана, который в 31 год завершил футбольную карьеру после травмы. Кроме бывшего игрока «Реала», есть человек, который не добрался до Мадрида. Погба всего 31 год, мог играть за сборную.

Но Поль употреблял стероиды, хавбек «Ювентуса» дисквалифицирован на четыре года. Центральный форвард Жиру отправился в МЛС , где выигрывает трофеи вместе с вратарем Льорисом. У крайнего защитника Люки Эрнандеса часто сложные травмы. Умтити, ещё один чемпион мира, получил в феврале повреждение колена. Прошла операция, в «Лилле» не знают, когда экс-игрок «Барселоны» вернется на поле. Нестарые звезды недоступны.

Дешам справится, но одновременно стал проблемой сборной Франции. После неудачи на Евро-2024, где нужна была победа, проиграл Италии в Лиге наций. Бельгию обыграли 2:0 с Мбаппе и Гризманном на скамейке. Но там серьезные вопросы к команде Тедеско. Все соперники, которые не боятся Франции, как Аргентина или Испания, получают против них победы. Мбаппе не всегда хорош на острие. Из Тюрама тоже не идеальный центральный форвард.