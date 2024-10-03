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«Ювентус» лишился основного защитника

вчера, 14:44

У защитника «Ювентуса» и сборной Бразилии Бремера было выявлено повреждение передней крестообразной связки левого колена. В ближайшие дни ему будет сделана операция. По предварительным данным, игрок пропустит остаток сезона. В текущей кампании на счету Бремера шесть матчей в Серии А и две игры в Лиге чемпионов.

Также выбыл из строя нападающий «Ювентуса» и сборной Аргентины Николас Гонсалес. У него диагностировано повреждение прямой мышцы правого бедра. В текущем сезоне Гонсалес сыграл 4 матча в Серии А и 2 в Лиге чемпионов, отметившись забитым мячом и ассистом.

Напомним, вчера в матче группового этапа ЛЧ «Ювентус» обыграл «РБ Лейпциг».

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Все комментарии
kazakoff
kazakoff
вчера в 18:07
Здоровья Бремеру и Нико, ну и конечно же поскорее вернуться на поле
Для Ювентуса это потери, причём бразилец - очень серьёзная
На их месте можно поступить как миланский Интер - обратить внимание на свободных агентов. Там есть тот же Матип или Амарти, на сезон для подстраховки хватит
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:38
Травма Бремера, связанная с передней крестообразной связкой, — это одна из самых серьезных травм в футболе. Операция и последующее восстановление могут занять несколько месяцев, что ставит под угрозу его участие в следующих сезонах. Это не только удар для самого игрока, но и для всей команды, которая теряет одного из своих главных защитников. Гонсалес также вызывает беспокойство: повреждение прямой мышцы бедра может быть крайне болезненным.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 15:33, ред.
Еще много крестов поломаются в этом сезоне
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 15:32
Лучший игрок команды при Мотте, Мотта ни разу не заменил Бремера этих 10-и матчах.
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:08
Надо убрать новый формат лч до добра не доведет
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:47
Тоже кресты ... теперь все чаще и чаще такие новости выходят. Здоровья бразилу
Гость
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