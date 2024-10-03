«Ювентус» лишился основного защитника

У защитника «Ювентуса» и сборной Бразилии Бремера было выявлено повреждение передней крестообразной связки левого колена. В ближайшие дни ему будет сделана операция. По предварительным данным, игрок пропустит остаток сезона. В текущей кампании на счету Бремера шесть матчей в Серии А и две игры в Лиге чемпионов.
Также выбыл из строя нападающий «Ювентуса» и сборной Аргентины Николас Гонсалес. У него диагностировано повреждение прямой мышцы правого бедра. В текущем сезоне Гонсалес сыграл 4 матча в Серии А и 2 в Лиге чемпионов, отметившись забитым мячом и ассистом.
Напомним, вчера в матче группового этапа ЛЧ «Ювентус» обыграл «РБ Лейпциг».
Для Ювентуса это потери, причём бразилец - очень серьёзная
На их месте можно поступить как миланский Интер - обратить внимание на свободных агентов. Там есть тот же Матип или Амарти, на сезон для подстраховки хватит
Для Ювентуса это потери, причём бразилец - очень серьёзная
На их месте можно поступить как миланский Интер - обратить внимание на свободных агентов. Там есть тот же Матип или Амарти, на сезон для подстраховки хватит