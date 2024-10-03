«Ювентус» лишился основного защитника

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вчера, 14:44

У защитника «Ювентуса» и сборной Бразилии было выявлено повреждение передней крестообразной связки левого колена. В ближайшие дни ему будет сделана операция. По предварительным данным, игрок пропустит остаток сезона. В текущей кампании на счету Бремера шесть матчей в Серии А и две игры в Лиге чемпионов.

Также выбыл из строя нападающий «Ювентуса» и сборной Аргентины . У него диагностировано повреждение прямой мышцы правого бедра. В текущем сезоне Гонсалес сыграл 4 матча в Серии А и 2 в Лиге чемпионов, отметившись забитым мячом и ассистом.