Этан Мбаппе не сыграет против брата в матче Лиги чемпионов из-за травмы

Полузащитник «Лилля» Этан Мбаппе из-за травмы квадрицепса выбыл на несколько недель и не сможет принять участие в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Реалом», в составе которого выступает его брат Килиан. Он сообщил об этом в соцсетях.
Для меня это сложный момент, потому что такое произошло впервые с тех пор, как я начал играть в футбол. Моя мечта встретиться с братом в Лиге чемпионов угасает, но не исчезает. Спасибо всем за ваши слова поддержки, это даёт мне силы пережить этот период.