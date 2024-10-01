Этан Мбаппе не сыграет против брата в матче Лиги чемпионов из-за травмы

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вчера, 09:59

Полузащитник «Лилля» из-за травмы квадрицепса выбыл на несколько недель и не сможет принять участие в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Реалом», в составе которого выступает его брат Килиан. Он сообщил об этом в соцсетях.