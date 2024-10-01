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Этан Мбаппе не сыграет против брата в матче Лиги чемпионов из-за травмы

вчера, 09:59
ЛилльЛоготип футбольный клуб Лилль-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал22:00 Не начался

Полузащитник «Лилля» Этан Мбаппе из-за травмы квадрицепса выбыл на несколько недель и не сможет принять участие в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Реалом», в составе которого выступает его брат Килиан. Он сообщил об этом в соцсетях.

Для меня это сложный момент, потому что такое произошло впервые с тех пор, как я начал играть в футбол. Моя мечта встретиться с братом в Лиге чемпионов угасает, но не исчезает. Спасибо всем за ваши слова поддержки, это даёт мне силы пережить этот период.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:03
Интересно, а сам Килиан сыграет в этом матче?
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:03
И не факт, что ещё появится такая возможность...
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:53
Ничего страшного и удивительного не происходит.
Rupertt
Rupertt
вчера в 13:04
Такие матчи не только радуют зрителей, но и вдохновляют молодежь. Я надеюсь, что Этан быстро восстановится и в будущем у нас будет возможность увидеть их противостояние на столь высоком уровне. Футбол — это не просто игра, это история, которая создается на глазах у зрителей, и такие моменты оставляют неизгладимый след в сердцах фанатов.
LEGGENDARIO
LEGGENDARIO
вчера в 11:22
Теперь нет шансов на победу.
xvkhn9dv352q
xvkhn9dv352q
вчера в 10:40, ред.
Я правильно понял, что Этан это уменьшительно-ласкательное от Этанола или это во мне говорят какие-то личные предпочтения?)))
5526a8exzuf5
5526a8exzuf5
вчера в 10:27
Травма как нельзя кстати, что бы случайно брата не обидеть.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:22
Пусть поправляется и залечивает травму...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:19
Да так и так лавочник
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:04
Здоровья младшему черепашонку
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