Флик подтвердил возвращение де Йонга

Главный тренер «Барселоны» подтвердил, что полузащитник «сине-гранатовых» готов вернуться на поле.

Это очень хорошие новости. Возвращение Френки в команду очень важно. У нас было много травмированных игрока, и после октября к нам вернутся трое ребят. Мы рады, когда они возвращаются. Для Френки будет хорошо вернуться в команду и помочь молодым игрокам. Если у него будет шанс, он может сыграть против «Янг Бойз». Я не знаю, сыграет ли он 45, 20 или 10 минут.