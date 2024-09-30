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Флик подтвердил возвращение де Йонга

вчера, 16:11

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подтвердил, что полузащитник «сине-гранатовых» Френки де Йонг готов вернуться на поле.

Это очень хорошие новости. Возвращение Френки в команду очень важно. У нас было много травмированных игрока, и после октября к нам вернутся трое ребят. Мы рады, когда они возвращаются. Для Френки будет хорошо вернуться в команду и помочь молодым игрокам. Если у него будет шанс, он может сыграть против «Янг Бойз». Я не знаю, сыграет ли он 45, 20 или 10 минут.

Напомним, де Йонг не выходил на поле более пяти месяцев. Голландец является самым высокооплачиваемым игроком Ла Лиги.

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shlomo2
shlomo2
вчера в 16:36
Хорошо что лазарет барся уменьшился.... удачи ему в играх.
Гость
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