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Кьеза не сыграет против «Болоньи» в Лиге чемпионов из-за травмы

вчера, 22:05
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб БолоньяБолонья22:00 Не начался

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот сообщил, что полузащитник Федерико Кьеза получил травму перед матчем Лиги чемпионов против «Болоньи».

Это произошло вчера. Я не ожидаю, что он будет доступен на завтрашний, посмотрим на его состояние в воскресенье.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:39
уж слишком хорошо все складывался - и недорого, и зарплата подъемная,
и продавец готов, и игрок горит.
дешево и сердито.
Ювентус умело избавился от проблемного игрока.
но Ливерпуль...они то знали что за последние 3 сезона в Италии
у Кьезы 17(!!!) травм и 90 с лишним пропущенных матчей.
думаю, Слот настоял на его приобретение.
есть его слова о важности вингеров в его футболе.
поще говоря, вингеры получают мяч, и творят красоту впереди за счет техники и скорости.
так что Слот уверен что Кьезе место будет в его команде.
или лазарете.
пока Кьеза в лазарет.
2stj69q79dtv
2stj69q79dtv
вчера в 23:02
неужели когда его подписывали, не знали про его травмы?
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:32
Вот о чем все и говорили! Началось в колхозе утро)))
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:29
Уже сломался?
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 22:18
Чему удивляться Ахах ха
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:10
Кьеза итальянский Неймар))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:10
В этой лч он и так уже много поиграл))
И смех и грех....
Rivera_10
Rivera_10
вчера в 22:09
Кто бы сомневался.
Кьеза теперь проблема Ливерпуля.
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