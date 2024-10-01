Кьеза не сыграет против «Болоньи» в Лиге чемпионов из-за травмы

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот сообщил, что полузащитник Федерико Кьеза получил травму перед матчем Лиги чемпионов против «Болоньи».
Это произошло вчера. Я не ожидаю, что он будет доступен на завтрашний, посмотрим на его состояние в воскресенье.
и продавец готов, и игрок горит.
дешево и сердито.
Ювентус умело избавился от проблемного игрока.
но Ливерпуль...они то знали что за последние 3 сезона в Италии
у Кьезы 17(!!!) травм и 90 с лишним пропущенных матчей.
думаю, Слот настоял на его приобретение.
есть его слова о важности вингеров в его футболе.
поще говоря, вингеры получают мяч, и творят красоту впереди за счет техники и скорости.
так что Слот уверен что Кьезе место будет в его команде.
или лазарете.
пока Кьеза в лазарет.
и продавец готов, и игрок горит.
дешево и сердито.
Ювентус умело избавился от проблемного игрока.
но Ливерпуль...они то знали что за последние 3 сезона в Италии
у Кьезы 17(!!!) травм и 90 с лишним пропущенных матчей.
думаю, Слот настоял на его приобретение.
есть его слова о важности вингеров в его футболе.
поще говоря, вингеры получают мяч, и творят красоту впереди за счет техники и скорости.
так что Слот уверен что Кьезе место будет в его команде.
или лазарете.
пока Кьеза в лазарет.
И смех и грех....
И смех и грех....
Кьеза теперь проблема Ливерпуля.
Кьеза теперь проблема Ливерпуля.