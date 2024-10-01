Кьеза не сыграет против «Болоньи» в Лиге чемпионов из-за травмы

Главный тренер «Ливерпуля» сообщил, что полузащитник получил травму перед матчем Лиги чемпионов против «Болоньи».

Это произошло вчера. Я не ожидаю, что он будет доступен на завтрашний, посмотрим на его состояние в воскресенье.