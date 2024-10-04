Объявлен состав сборной Нидерландов на матчи Лиги наций

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман объявил имена 23 игроков, которые отправятся на матчи Лиги наций против Венгрии (11 октября, Будапешт) и Германии (14 октября, Мюнхен).
Вратари: Барт Вербругген («Брайтон»), Марк Флеккен («Брентфорд»), Ник Олей («Спарта» Роттердам).
Защитники: Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Маттейс де Лигт («Бавария»), Иан Матсен («Астон Вилла»), Джереми Фримпонг («Байер»), Лутшарел Геертруида («РБ Лейпциг»), Стефан де Врей («Интер»), Микки ван де Вен («Тоттенхэм»), Йоррел Хато («Аякс»).
Полузащитники: Хави Симонс («РБ Лейпциг»), Коди Гакпо («Ливерпуль»), Райан Гравенберх («Ливерпуль»), Матс Виффер («Брайтон»), Квинтен Тимбер («Фейеноорд»), Дониэлл Мален («Боруссия» Дортмунд), Тен Копмейнерс («Ювентус»), Джастин Клюйверт («Борнмут»), Тиджани Рейндерс («Милан»).
Нападающие: Брайан Бробби («Аякс»), Джошуа Зиркзее («Манчестер Юнайтед»).
Ранее сборная Сербии объявила состав на матчи Лиги наций.