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Объявлен состав сборной Нидерландов на матчи Лиги наций

вчера, 16:23

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман объявил имена 23 игроков, которые отправятся на матчи Лиги наций против Венгрии (11 октября, Будапешт) и Германии (14 октября, Мюнхен).

Вратари: Барт Вербругген («Брайтон»), Марк Флеккен («Брентфорд»), Ник Олей («Спарта» Роттердам).

Защитники: Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Маттейс де Лигт («Бавария»), Иан Матсен («Астон Вилла»), Джереми Фримпонг («Байер»), Лутшарел Геертруида («РБ Лейпциг»), Стефан де Врей («Интер»), Микки ван де Вен («Тоттенхэм»), Йоррел Хато («Аякс»).

Полузащитники: Хави Симонс («РБ Лейпциг»), Коди Гакпо («Ливерпуль»), Райан Гравенберх («Ливерпуль»), Матс Виффер («Брайтон»), Квинтен Тимбер («Фейеноорд»), Дониэлл Мален («Боруссия» Дортмунд), Тен Копмейнерс («Ювентус»), Джастин Клюйверт («Борнмут»), Тиджани Рейндерс («Милан»).

Нападающие: Брайан Бробби («Аякс»), Джошуа Зиркзее («Манчестер Юнайтед»).

Ранее сборная Сербии объявила состав на матчи Лиги наций.

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Все комментарии
Денис Прокопьев
Денис Прокопьев
вчера в 18:23
Де Лигт из Баварии оказывается.....
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 16:44
Схем с 1-2мя нападающими не так то и много если подумать.
shur
shur ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 16:36
...голландцы по определению самобытны и интересны, они просто обязаны играть во всех турнирах для конкуренции,удачи...!!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:29
Нападение конечно так себе
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:25
Разношёрстный состав со всех лиг...
ryv8a8z8ftbd
ryv8a8z8ftbd
вчера в 16:24
Зиркзее надо больше задействовать в сборной
Гость
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