Опубликован состав сборной Англии на ближайшие матчи Лиги наций

Опубликован состав сборной Англии на матчи Лиги наций против Греции 10 октября и Финляндии 13 октября.
Вратари: Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Ник Поуп («Ньюкасл»).
Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Леви Колуилл («Челси»), Марк Гуэхи («Кристал Пэлас»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Рико Льюис, Джон Стоунз, Кайл Уокер (все – «Манчестер Сити»).
Полузащитники: Джуд Беллингем («Реал»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Конор Галлахер («Атлетико»), Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест»), Анхель Гомес («Лилль»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Коул Палмер («Челси»), Деклан Райс («Арсенал»).
Нападающие: Энтони Гордон («Ньюкасл»), Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария»), Нони Мадуеке («Челси»), Букайо Сака («Арсенал»), Доминик Соланке («Тоттенхэм»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).
Ранее свои составы на матчи Лиги наций опубликовали сборные Германии и Франции.