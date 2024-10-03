Опубликован состав сборной Англии на ближайшие матчи Лиги наций

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вчера, 16:51

Опубликован состав сборной Англии на матчи Лиги наций против Греции 10 октября и Финляндии 13 октября.

Вратари: («Кристал Пэлас»), («Эвертон»), («Ньюкасл»).

Защитники: («Ливерпуль»), («Челси»), («Кристал Пэлас»), («Астон Вилла»), , , (все – «Манчестер Сити»).

Полузащитники: («Реал»), («Манчестер Сити»), («Атлетико»), («Ноттингем Форест»), («Лилль»), («Манчестер Юнайтед»), («Челси»), («Арсенал»).

Нападающие: («Ньюкасл»), («Манчестер Сити»), («Бавария»), («Челси»), («Арсенал»), («Тоттенхэм»), («Астон Вилла»).

Ранее свои составы на матчи Лиги наций опубликовали сборные Германии и Франции.