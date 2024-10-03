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Опубликован состав сборной Англии на ближайшие матчи Лиги наций

вчера, 16:51

Опубликован состав сборной Англии на матчи Лиги наций против Греции 10 октября и Финляндии 13 октября.

Вратари: Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Ник Поуп («Ньюкасл»).

Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Леви Колуилл («Челси»), Марк Гуэхи («Кристал Пэлас»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Рико Льюис, Джон Стоунз, Кайл Уокер (все – «Манчестер Сити»).

Полузащитники: Джуд Беллингем («Реал»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Конор Галлахер («Атлетико»), Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест»), Анхель Гомес («Лилль»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Коул Палмер («Челси»), Деклан Райс («Арсенал»).

Нападающие: Энтони Гордон («Ньюкасл»), Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария»), Нони Мадуеке («Челси»), Букайо Сака («Арсенал»), Доминик Соланке («Тоттенхэм»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

Ранее свои составы на матчи Лиги наций опубликовали сборные Германии и Франции.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:52, ред.
Состав конечно шикарный !Посмотрим что получится! 6 очков возьмут думаю
b5nnx6fwzken
b5nnx6fwzken
вчера в 17:09
Одни дикстрофики,играть со сборной шри ланки,и то проиграют
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 17:06
Абсолютно ненужный турнир, да еще с неудобным графиком. После ЛН играть в ЛЧ. Только травмы из матчей сборных игроки привезут и пропустят матчи ЛЧ и чемпионата.
Гость
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