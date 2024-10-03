Дешам ответил на вопрос о причинах невызова Мбаппе в сборную Франции

Главный тренер сборной Франции рассказал, почему не вызвал нападающего «Реала» на ближайшие матчи Лиги наций.

У нас с Килианом был разговор о его состоянии, которое по-прежнему неизвестно, даже несмотря на выход на поле в среду. В субботу у него матч, еще есть вопросы.

У Килиана небольшое повреждение, ничего серьезного, но ему нужно лечение, чтобы полностью восстановиться. Я не намерен рисковать, поэтому Килиана не будет.

Нет никаких опасений по поводу обязательств Мбаппе, я несколько раз с ним разговаривал. Судя по тому, что он сказал, Килиан был не в лучшем психологическом состоянии во время нашей последней встречи.

По сути, он играет без предсезонной подготовки, он не в оптимальной форме.