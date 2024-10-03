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Дешам ответил на вопрос о причинах невызова Мбаппе в сборную Франции

вчера, 16:35

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, почему не вызвал нападающего «Реала» Килиана Мбаппе на ближайшие матчи Лиги наций.

У нас с Килианом был разговор о его состоянии, которое по-прежнему неизвестно, даже несмотря на выход на поле в среду. В субботу у него матч, еще есть вопросы.

У Килиана небольшое повреждение, ничего серьезного, но ему нужно лечение, чтобы полностью восстановиться. Я не намерен рисковать, поэтому Килиана не будет.

Нет никаких опасений по поводу обязательств Мбаппе, я несколько раз с ним разговаривал. Судя по тому, что он сказал, Килиан был не в лучшем психологическом состоянии во время нашей последней встречи.

По сути, он играет без предсезонной подготовки, он не в оптимальной форме.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:09
Судьба играет человеком...
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 18:23, ред.
Как все начали понимать решение взять Мбаппе это было решением Переса а не решением Анчелотти, Анчи был готов играть без ЦН. Но Перес хочет денег. Перец-нефутбольный политик!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:28
Мама не отпустила.
adekvat
adekvat
вчера в 17:23
Так и должно быть, не готов сиди дома.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 16:47
Сидел бы у себя в Париже.. Был бы там богатым королём.. Да на родине.. А если бы ещё там ЛЧ зацепил бы с ЗМ - вот где был бы перформанс.. Мадрид для него чужой.. И с Парижем рассорился.. Все сделал хуже некуда.. А ведь говорила мамка ему.. ☝️
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:40
Походу, игрок стал ни о чём. Мечту свою осуществил-стимул играть пропал...
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 16:39, ред.
Глубине в душе наверняка понял что совершил ошибку выбрав реал. И если дела у реала и дальше пойдут так то думаю и реал во главе с Анчелотти поймут что свершили ошибку подписав Мбаппе.
Гость
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