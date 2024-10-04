Три игрока РПЛ вызваны в сборную Сербии на матчи Лиги наций

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович объявил имена игроков, вызванных на матчи Лиги наций против Швейцарии (12 октября) и Испании (15 октября). В данный список включены три футболиста РПЛ.
Вратари: Предраг Райкович («Аль-Иттихад»), Ваня Милинкович-Савич («Торино»), Александар Йованович («Партизан»).
Защитники: Никола Миленкович («Ноттингем Форест»), Страхинья Павлович («Милан»), Страхинья Эракович («Зенит»), Ян-Карло Шимич («Андерлехт»), Коста Неделькович («Астон Вилла»).
Полузащитники: Саша Лукич («Фулхэм»), Марко Груйич («Порту»), Неманья Максимович («Панатинаикос»), Саша Зделар (ЦСКА), Лазар Самарджич («Аталанта»), Андрия Живкович (ПАОК), Никола Чумич («Рубин»), Деян Зукич («Вольфсбергер»), Александар Чиркович («Бачка Топола»), Иван Илич («Торино»), Андрия Максимович («Црвена Звезда»).
Нападающие: Александар Митрович («Аль-Хиляль»), Лука Йович («Милан»), Деян Йовелич («Лос-Анджелес Гэлакси»), Михайло Иванович («Миллуолл»), Велько Бирманчевич («Спарта»).