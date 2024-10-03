Мбаппе не вызван в сборную Франции на матчи Лиги наций

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам вызвал 23 игрока на матчи Лиги наций против Израиля (10 октября Будапешт) и Бельгии (14 октября Брюссель).
Вратари: Альфонс Ареоля («Вест Хэм»), Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»).
Защитники: Жонатан Клосс («Ницца»), Люка Динь («Астон Вилла»), Уэсли Фофана («Челси»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайотчанкуль Упамекано («Бавария»).
Полузащитники: Эдуардо Камавинга («Реал»), Юссуф Фофана («Милан»), Маттео Гендузи («Лацио»), Куадио Коне («Рома»), Орельен Тчуамени («Реал»), Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ).
Нападающие: Брэдли Баркола, Усман Дембеле, Рандаль Коло Муани (все – ПСЖ), Кристофер Нкунку («Челси»), Майкл Олисе («Бавария»), Маркус Тюрам («Интер»).
Ранее был опубликован состав сборной Германии на матчи Лиги наций.
Харри Магуайра не вызвали в сборную Англии
Харри Магуайра не вызвали в сборную Англии