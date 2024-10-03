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Мбаппе не вызван в сборную Франции на матчи Лиги наций

вчера, 16:27

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам вызвал 23 игрока на матчи Лиги наций против Израиля (10 октября Будапешт) и Бельгии (14 октября Брюссель).

Вратари: Альфонс Ареоля («Вест Хэм»), Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»).

Защитники: Жонатан Клосс («Ницца»), Люка Динь («Астон Вилла»), Уэсли Фофана («Челси»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайотчанкуль Упамекано («Бавария»).

Полузащитники: Эдуардо Камавинга («Реал»), Юссуф Фофана («Милан»), Маттео Гендузи («Лацио»), Куадио Коне («Рома»), Орельен Тчуамени («Реал»), Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ).

Нападающие: Брэдли Баркола, Усман Дембеле, Рандаль Коло Муани (все – ПСЖ), Кристофер Нкунку («Челси»), Майкл Олисе («Бавария»), Маркус Тюрам («Интер»).

Ранее был опубликован состав сборной Германии на матчи Лиги наций.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 21:02
Причины не объясняют. Видимо обиделись они на него. Лишили права играть за национальную команду.)
__AgamagA__
__AgamagA__
вчера в 19:29
Реал запретил им вызвать. Оберегают своё сокровище как могут.
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 17:47
...может теперь хотя бы сборная Франция начнет играть.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 17:03
Состав Франции 1,5 млрд. Без Мбаппе это 1,3 млрд. Ничего страшного.
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:00
Ну и что... Эта история не самая печальная. У него, вроде бы, травма была. Журналистам хочется открыть заговор...
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 16:40
Переживёт.. ЛН проходной турнир.. ☝️
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 16:34, ред.
Мбаппе не вызван в сборную Франции на матчи Лиги наций
Харри Магуайра не вызвали в сборную Англии
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