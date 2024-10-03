Опубликован состав сборной Германии на матчи Лиги наций

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вчера, 11:55

Немецкий футбольный союз опубликовал состав сборной Германии на матчи Лиги наций против Боснии и Герцеговины и Нидерландов.

Вратари: («Хоффенхайм»), («Штутгарт»), («Ред Булл Зальцбург»);

Защитники: («Боруссия» Дортмунд), («РБ Лейпциг»), («Бавария»), («Айнтрахт»), («Штутгарт»), («РБ Лейпциг»), («Боруссия» Дортмунд), («Байер»), («Реал»);

Полузащитники: («Байер»), («Штутгарт»), («Боруссия» Дортмунд), («Бавария»), («Бавария»), («Штутгарт»), («Байер»);

Нападающие: («Боруссия» Мёнхенгладбах), («Бавария»), («Арсенал»), («Штутгарт»).

Матч Босния и Герцеговина — Германия состоится 11 октября, игра Германия — Нидерланды 14 октября. После двух туров немцы возглавляют свою группу в Лиге наций, имея вместе с голландцами по четыре очка.