Опубликован состав сборной Германии на матчи Лиги наций

Немецкий футбольный союз опубликовал состав сборной Германии на матчи Лиги наций против Боснии и Герцеговины и Нидерландов.
Вратари: Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Александр Нюбель («Штутгарт»), Ян Бласвич («Ред Булл Зальцбург»);
Защитники: Вальдемар Антон («Боруссия» Дортмунд), Бенжамин Хенрикс («РБ Лейпциг»), Йозуа Киммих («Бавария»), Робин Кох («Айнтрахт»), Максимилиан Миттельштедт («Штутгарт»), Давид Раум («РБ Лейпциг»), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд), Джонатан Та («Байер»), Антонио Рюдигер («Реал»);
Полузащитники: Роберт Андрих («Байер»), Крис Фюрих («Штутгарт»), Паскаль Гросс («Боруссия» Дортмунд), Джамал Мусиала («Бавария»), Александар Павлович («Бавария»), Анжело Штиллер («Штутгарт»), Флориан Вирц («Байер»);
Нападающие: Тим Кляйндинст («Боруссия» Мёнхенгладбах), Серж Гнабри («Бавария»), Кай Хаверц («Арсенал»), Дениз Ундав («Штутгарт»).
Матч Босния и Герцеговина — Германия состоится 11 октября, игра Германия — Нидерланды 14 октября. После двух туров немцы возглавляют свою группу в Лиге наций, имея вместе с голландцами по четыре очка.