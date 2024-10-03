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Опубликован состав сборной Германии на матчи Лиги наций

вчера, 11:55

Немецкий футбольный союз опубликовал состав сборной Германии на матчи Лиги наций против Боснии и Герцеговины и Нидерландов.

Вратари: Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Александр Нюбель («Штутгарт»), Ян Бласвич («Ред Булл Зальцбург»);

Защитники: Вальдемар Антон («Боруссия» Дортмунд), Бенжамин Хенрикс («РБ Лейпциг»), Йозуа Киммих («Бавария»), Робин Кох («Айнтрахт»), Максимилиан Миттельштедт («Штутгарт»), Давид Раум («РБ Лейпциг»), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд), Джонатан Та («Байер»), Антонио Рюдигер («Реал»);

Полузащитники: Роберт Андрих («Байер»), Крис Фюрих («Штутгарт»), Паскаль Гросс («Боруссия» Дортмунд), Джамал Мусиала («Бавария»), Александар Павлович («Бавария»), Анжело Штиллер («Штутгарт»), Флориан Вирц («Байер»);

Нападающие: Тим Кляйндинст («Боруссия» Мёнхенгладбах), Серж Гнабри («Бавария»), Кай Хаверц («Арсенал»), Дениз Ундав («Штутгарт»).

Матч Босния и Герцеговина — Германия состоится 11 октября, игра Германия — Нидерланды 14 октября. После двух туров немцы возглавляют свою группу в Лиге наций, имея вместе с голландцами по четыре очка.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ Sukhoverkov2012 (раскрыть)
вчера в 14:15
Молодец. Все надо делать во время
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:53
Он сам ушел из сборной Не кто его не отцеплял
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:58
Без Нойера?- это верное решение. Пора его отцеплять от сборной. У немцев полно добротных киперов
Гость
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