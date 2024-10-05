Хет-трик Тюрама помог «Интеру» обыграть «Торино»

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вчера, 23:41

«Интер» одолел «Торино» в 7-м туре Серии А (3:2).

Гости остались в меньшинстве на 20-й минуте: красную карточку получил Гильермо Марипан. Маркус Тюрам вывел миланцев вперед на 25-й минуте, а на 35-й он оформил дубль. Дуван Сапата на 36-й отыграл один из мячей. На 60-й Тюрам записал на свой счет хет-трик, а на 86-й пенальти реализовал Никола Влашич.

После этой игры «Интер» идет на 2-м месте (14 очков), «Торино» находится на 6-й строчке (11 пунктов).