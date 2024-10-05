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Хет-трик Тюрама помог «Интеру» обыграть «Торино»

вчера, 23:41
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)3 : 2Логотип футбольный клуб Торино (Турин)ТориноМатч завершен

«Интер» одолел «Торино» в 7-м туре Серии А (3:2).

Гости остались в меньшинстве на 20-й минуте: красную карточку получил Гильермо Марипан. Маркус Тюрам вывел миланцев вперед на 25-й минуте, а на 35-й он оформил дубль. Дуван Сапата на 36-й отыграл один из мячей. На 60-й Тюрам записал на свой счет хет-трик, а на 86-й пенальти реализовал Никола Влашич.

После этой игры «Интер» идет на 2-м месте (14 очков), «Торино» находится на 6-й строчке (11 пунктов).

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Все комментарии
4ha8zacu36gx
4ha8zacu36gx
сегодня в 07:21
Победил тот, на кого все ставили.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 04:57
Ох, если бы не красная, не сладко было бы Интеру.
7x85ytbugr95
7x85ytbugr95
сегодня в 03:59
Тюрам вовремя включился,а так конечно слабо
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:13
Интер очень много необязательных голов пропускает.
но Ваноли тоже молоток. команда при нем резко прибавилась.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 23:58
Слабенько..
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:43, ред.
С Защитой у Интера не всё в порядке
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 23:43
Всех Интеристов с дежурной победой! Тюрам классный матч провел!
Гость
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