«Спартак» разгромил «Ростов» в матче Премьер-Лиги, Николсон оформил дубль

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вчера, 20:57

«Спартак» крупно обыграл «Ростов» в 11-м туре РПЛ (3:0).

Наиль Умяров открыл счет на 29-й минуте, Шамар Николсон отличился на 34-й и 45+1-й.

После этой игры «красно-белые» идут на 5-м месте (19 очков), «желто-синие» находятся на 9-й строчке (12 пунктов).

В другой встрече «Рубин» обыграл «Ахмат».