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«Спартак» разгромил «Ростов» в матче Премьер-Лиги, Николсон оформил дубль

вчера, 20:57
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Спартак» крупно обыграл «Ростов» в 11-м туре РПЛ (3:0).

Наиль Умяров открыл счет на 29-й минуте, Шамар Николсон отличился на 34-й и 45+1-й.

После этой игры «красно-белые» идут на 5-м месте (19 очков), «желто-синие» находятся на 9-й строчке (12 пунктов).

В другой встрече «Рубин» обыграл «Ахмат».

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Источник: soccer.ru Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru
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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener ответ Rivera_10 (раскрыть)
сегодня в 09:04
Вы знаете, да, вы конечно правы, радоваться нечему потому что аферист и шарлатан Станкович просидит на тренерском посту ещё долго. Но конкретно по этому матчу всё таки создаётся впечатление что план у Спартака был и ещё до гола Умярова Николсон забил мяч из офсайда, гол не засчитали, но эта атака показала что вскрывать оборону Ростова можно, что есть слабые места и не только одним прессингом в этой конкретной игре можно добиться победы. Однако это опять та же самая история, Спартак может атаковать и забивать только командам с неорганизованной дырявой защитой какой предстал перед нами вчера Ростов, когда у команды в оброне игра налажена Спартак без зубов и скользкий уж Станкович не знает как с этим справиться. Плюс конечно у него нет бонально игроков подходящих по уровню для таких задач.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:55
Акстись....какой Зенит....

Спартак (5 побед) обыгрывает только 13-ю...7-ю...10-ю...9-ю ...и 15-ю команды таблицы...
Всё что выше - табу.......с ними Шамары не прокатывают...))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 08:29
На месте Ростова должен был быть Зенит, но те отскочили , а эти пять получили.
С геничем надо что-то делать, он реально забыл как надо комментировать Спартак- с любовью и с радостью забитым голам, а он прям в обморок падал и искал причины отменить каждый гол
Dima salev
Dima salev
сегодня в 07:57
Обычно после таких играх Спартак проиграет команду из нижней части таблицы и крупный счётом!
nik9373
nik9373
сегодня в 04:44
Я не пойму нытья некоторых комментаторов. Счёт на табло, игра забудется, а результат останется. "Ростов" наиграл, проиграли по угловым, повезло, у Адоевского нет сейвов...

Можно владеть мячом 70/30%, нанести десяток ударов в створ и проиграть в добавленное время 0-1. Вам очки нужны или "чемпионская игра"?
allemz
allemz
сегодня в 02:28
Валера - всё!
Тот самый чувак
Тот самый чувак
сегодня в 02:13
    Rivera_10
    Rivera_10
    сегодня в 01:11
    Согласен, что радоваться вообще нечему.
    Повезло с голом в прессинге, а остальное быстрые атаки. А если снова, автобус или команда с низким блоком, то опять всё, ни... не будет.
    Денисов на пару с Литвинов дичь дичайшую творят в обороне. Отметил бы в защите Абену. Бонгонда, выйдя на замену зае... неумением мяч обрабатывать.
    Максименко спасибо за сухарь.
    Capral
    Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
    сегодня в 00:45
    Взаимно, Володя!!!
    Спокойной ночи, и еще раз- с победой!!!)))
    derrik2000
    derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 00:44
    Об этом "перетягивании каната" в виде Евтушенко много писалось.
    Даже в "Советском спорте" было...
    А о "метаниях" Буряка я не знал, естественно.
    Благодарю.
    Интересный факт.

    Уже почти час ночи.
    Пора, как говорится, и честь знать. )
    Благодарю за интереснейшую беседу.
    Спокойной ночи и до завтра!
    Capral
    Capral
    сегодня в 00:39, ред.
    Евтуха называли в Киеве балериной, за его походку на поле и манеру принимать мяч. Про эту драму я не слыхал, он не рассказывал. А вот,, про то как Бесков звал Буряка в Спартак я слыхал. При встрече, Бесков сказал Буряку: "Ты играешь в великой команде, у великого тренера!" Но Лёня выбрал Торпедо, после чего у него случился конфликт с Блохиным, с которым дружил много лет.

    А сам Буряк, мог оказаться в московском Динамо, еще до того, как попал в Киев. В самолете, к нему подошел Л.И.Яшин и пригласил в Динамо. Буряк приехал в Москву, его поселили в гостинице, а утром ,он должен был пройти собеседование с руководством клуба...

    Но еще ночью, по словам самого Буряка, он посмотрел в окно, на ночную Москву и спросил себя: "Что я здесь делаю"? И с последних денег рванул в аэропорт и улетел в родную Одессу. А вскоре оказался в Киеве.
    derrik2000
    derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 00:28, ред.
    О как!
    Помню, как целая БИТВА между Спартаком и Динамо Киев из-за никому не известного "студента института физкультуры" разыгралась.
    Прямо ДРАМА! )
    Вадик выбрал Киев.
    Оно и понятно: сам-то из Украины, потому в главную команду республики и перешёл.
    Только, вот, какой-то недлинный спортивный путь у него в Динамо оказался...
    Жаль...
    Capral
    Capral
    сегодня в 00:24
    Я, еще когда в Киеве жил, приятельствовал с Вадиком Евтушенко. Иногда, когда у него время было, встречались целой компанией на пляже, играли в футбол. Он много мне рассказывал из того, чего я никогда не знал. Много раз бывал на базе киевского Динамо. Да что там говорить, есть, что вспомнить... Советской футбол для меня- СВЯЩЕННЫЙ, и никогда, ничего дороже и лучше не будет, никогда!!!!!!!
    derrik2000
    derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 00:17
    Счастливый человек ты...
    С ТАКИМИ ЛЮДЬМИ ОБЩАТЬСЯ!!!
    Я, к сожалению, никого не знаю...
    В общем, немудрено: живу-то да-а-алеко от "центров".
    Так... общаемся с некоторыми любителями футбола примерно моего возраста, да и то всё реже и реже... (
    Сегодня с одним созванивались в перерыве матча: очень ему моя вполне справедливая, я думаю, критика ИГРЫ Спартака не понравилась.
    Пессимист, говорит )
    Он тоже, как и я, давний любитель футбола и болельщик Спартака
    Capral
    Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
    сегодня в 00:10
    Нет, Дружище, не разовый. Пару лет назад, еще одну глупость сделал, сказал, что Яшин, после Чили- на несколько лет завязал с футболом. Оказалось, что не так, в противном случае, как бы он выиграл ЗМ? И что самое обидное, что я действительно много лет так думал. Другое дело, что я многое видел и многое помню из советского футбола...

    Знаешь, Володя, я имею Честь, общаться с нашим золотым ветераном, чемпионом-76, многолетним капитаном А.Ф.Маховиковым!!! Так вот, когда мы начинаем беседы, я ему многое напоминаю, а он мне говорит- "Виктор, вы льёте мне бальзам- на моё израненное динамовское сердце"... Я никогда не думал, что буду иметь Счастье- беседовать с людьми, из того Динамо!!!!!!!
    derrik2000
    derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 00:00, ред.
    Так ЭТО - РАЗОВЫЙ твой промАх. )
    А в основном-то я по сравнению с тобой дилетант от футбола.
    Ладно.
    Отставить "дилетант".
    Простой любитель футбола уже "очень среднего возраста". )
    Capral
    Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
    вчера в 23:56
    Не скромничай, ты не меньше моего знаешь. Кто меня поправил в игре с Зенитом?))) Если бы не ты, я до сих думул бы, что та игра была в 1984-м...
    derrik2000
    derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:53
    Не, не помню.
    Я всё таки не ИСТОРИК ФУТБОЛА, как ты...
    Я так...
    Любитель вспомнить ЧТО-ТО и сравнить с нынешним колхозом. (
    Когда ютуб ещё "жив" был, я оттуда самые яркие матчи, которые вдруг вспоминались, смотрел.
    Сейчас, сам понимаешь, увы...((
    alexgurzan
    alexgurzan ответ Bad Listener (раскрыть)
    вчера в 23:52
    С художественной точки зрения замысел понятен, просто "Динамо" в принципе не склоняется, а исковерканные производные автоматом под замену попадают.
    Всегда пожалуйста. Если ещё возникнут вопросы, пишите в тег.
    Capral
    Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
    вчера в 23:48
    Рац очень тонко подавал угловые, его Лобан учил. А Буряк, в начале 80-х, в игре с болгарским ЦСКА забил, непосредственно с углового, на ближнюю штангу, в похожем стиле как сегодня Барко...
    derrik2000
    derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:45, ред.
    Да... Слышал...
    ВЕЛИКИЙ ФУТБОЛИСТ был... (((
    Капитан ТОГО Динамо Киев...
    Столп обороны и человек, имевший высочайший авторитет среди игроков...
    Вечная память...
    А как пробивали "сухой лист" Лобановский и Серебренников, я не видел ввиду малолетства, но СЛЫШАЛ. )
    И чегой-то не помню, КАК Вася Рац бил.
    Не помню - и всё тут! )
    Наверное, внимания большого не обращал.
    А Лёня Буряк тоже МАСТЕР был, но всё таки угловые именно Веремеев в основном подавал.
    Capral
    Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
    вчера в 23:41
    Володя, так можно и Лёню Буряка вспомнить и Васю Раца. Неговоря уже про Лобана или Серебренникова.)))

    Вчера Коньков умер. Слыхал наверно?
    derrik2000
    derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:34
    Витя, а видел, как Барко с углового ЗАПУЛИЛ в ворота???
    Я прямо Володю Веремеева вспомнил! ))
    ABir
    ABir
    вчера в 23:29
    Спартаку сегодня конечно везло, но каков красавец Шамар, прямо вторая молодость. Отлично смотрится Мартинс, Максименко здорово выручал. В целом победа заслуженная.
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    вчера в 23:26
    А Абена не так уж и плох
    Bad Listener
    Bad Listener ответ alexgurzan (раскрыть)
    вчера в 23:25, ред.
    Там написано так потому что их было много этих Динам в печальной истории Спартака. Благодарю за разъяснения
    alexgurzan
    alexgurzan ответ Bad Listener (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 23:21
    Добрый вечер.
    Обращаться можно с тегом "вопрос_модератору".
    Коммент попал под автоцензуру из-за слова "динам*ми", где вместо звездочки, была буква "а". Слово "динам*" (* - а), попало под автоцензуру, и было исправлено на "динамОми". Исправил это слово в комменте, теперь есть возможность его редактировать.
    Bad Listener
    Bad Listener ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    вчера в 23:03, ред.
    Не, сегодня всё таки были две идеи которые сработали, даже три. Во первых Спартак не слился из игры после первого гола, а имелась такая проблема с двумя Динамо, возможно тренер всё таки поговорил с футболистами. Во вторых был выпущен Дуарте, а не Хлусевич вместо Денисова, возможно дошло наконец что и Хлус и Денисов не футболисты. И третья - Спартак забрасывал мяч вперёд когда Ростов прессинговал а не тупо ломился через пас выходить из обороны, вероятно специально для этого были выпущены Шамар и Мартинс, два столба чтобы впереди за мяч цепляться, это уже смахивает на тренерскую мысль прям с большой буквы. Но вероятность того что всё это чистое совпадение конечно огромна, особенно исходя из того что до этого Станкович вообще ничего не выдавал в плане идей и даже не видел проблем на протяжении 10 туров к ряду.
    Василий Копатович
    Василий Копатович ответ derrik2000 (раскрыть)
    вчера в 22:53
    ростов сегодня лучше спартака играл😊 голы забиты за счет фарта) спартак такой же как и в матче с динамо был. непонятно с чего это ему тут дифирамбы воздают 😉
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 22:24
    Ростов играет все хуже и хуже.
    Гость
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