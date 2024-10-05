«Спартак» разгромил «Ростов» в матче Премьер-Лиги, Николсон оформил дубль

«Спартак» крупно обыграл «Ростов» в 11-м туре РПЛ (3:0).
Наиль Умяров открыл счет на 29-й минуте, Шамар Николсон отличился на 34-й и 45+1-й.
После этой игры «красно-белые» идут на 5-м месте (19 очков), «желто-синие» находятся на 9-й строчке (12 пунктов).
В другой встрече «Рубин» обыграл «Ахмат».
Ну а Ростов.. ??? ...Валера не порядок в команде. Постольку пропускать в каждом матче...?...В общем есть над чем работать в перерыв.
А Спартак порадовали конечно после кубка и в чемпионате.
Ну а Ростов.. ??? ...Валера не порядок в команде. Постольку пропускать в каждом матче...?...В общем есть над чем работать в перерыв.
А Спартак порадовали конечно после кубка и в чемпионате.
Если про Ростов, то всё как всегда- силовой футбол, откровенный и примитивный до последней возможности, а присутствие Комличенко- упрощает этот футбол еще больше, делает его убогим и деревенским. Даже хитрый и техничный Байрамян потерялся. Впечатление такое, что Карпину фиолетово за результат. Ну и конечно, от такого ростовского футбола, даже шнуркам Карпина смешно стало, развязались...
Пас испанца, в конце игры был шикарным, и по исполнению мастерским!!! Вобщем, Спартак с победой, с крупной, красивой и убедительной!!!!!!! Однако не стоит забывать, что и соперник многое позволял спартачам. Впрочем- это уже совсем другая история...
Если про Ростов, то всё как всегда- силовой футбол, откровенный и примитивный до последней возможности, а присутствие Комличенко- упрощает этот футбол еще больше, делает его убогим и деревенским. Даже хитрый и техничный Байрамян потерялся. Впечатление такое, что Карпину фиолетово за результат. Ну и конечно, от такого ростовского футбола, даже шнуркам Карпина смешно стало, развязались...
Пас испанца, в конце игры был шикарным, и по исполнению мастерским!!! Вобщем, Спартак с победой, с крупной, красивой и убедительной!!!!!!! Однако не стоит забывать, что и соперник многое позволял спартачам. Впрочем- это уже совсем другая история...