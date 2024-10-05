«Арсенал» одержал победу в матче с «Саутгемптоном»

«Арсенал» выиграл у «Саутгемптона» в 7-м туре АПЛ (3:1).
Кэмерон Арчер вывел гостей вперед на 55-й минуте. Кай Хаверц на 58-й сравнял счет. Габриэл Мартинелли на 68-й обеспечил «канонирам» преимущество, а увеличил разрыв в счете Букайо Сака на 88-й.
После этой игры «Арсенал» идет на 3-м месте (17 очков), «Саутгемптон» расположился на 19-й позиции (1 пункт).
В другой встрече «Манчестер Сити» переиграл «Фулхэм».
в 2022 он был очень хорош.
но через год стал нервничать и много пропускать.
а это всегда плохо, когда команда борется за трофеи, но вратарь часто ошибается.
Артета как тренер, должен думать о том как улучшить команду.
Райя был лучше Рамсдейла.
Рамс мог вытащить мертвый и создать момент на ровном месте.
от этого хотел избавиться Артета.
переучить вратаря - дорогое удовольствие было, поэтому Артета вынудил Аарона уйти из Арсенала.
в 2022 он был очень хорош.
но через год стал нервничать и много пропускать.
а это всегда плохо, когда команда борется за трофеи, но вратарь часто ошибается.
Артета как тренер, должен думать о том как улучшить команду.
Райя был лучше Рамсдейла.
Рамс мог вытащить мертвый и создать момент на ровном месте.
от этого хотел избавиться Артета.
переучить вратаря - дорогое удовольствие было, поэтому Артета вынудил Аарона уйти из Арсенала.
С победой!
С победой!