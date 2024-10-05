«Арсенал» одержал победу в матче с «Саутгемптоном»

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вчера, 18:59

«Арсенал» выиграл у «Саутгемптона» в 7-м туре АПЛ (3:1).

Кэмерон Арчер вывел гостей вперед на 55-й минуте. Кай Хаверц на 58-й сравнял счет. Габриэл Мартинелли на 68-й обеспечил «канонирам» преимущество, а увеличил разрыв в счете Букайо Сака на 88-й.

После этой игры «Арсенал» идет на 3-м месте (17 очков), «Саутгемптон» расположился на 19-й позиции (1 пункт).

В другой встрече «Манчестер Сити» переиграл «Фулхэм».