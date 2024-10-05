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«Арсенал» одержал победу в матче с «Саутгемптоном»

вчера, 18:59
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)3 : 1Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

«Арсенал» выиграл у «Саутгемптона» в 7-м туре АПЛ (3:1).

Кэмерон Арчер вывел гостей вперед на 55-й минуте. Кай Хаверц на 58-й сравнял счет. Габриэл Мартинелли на 68-й обеспечил «канонирам» преимущество, а увеличил разрыв в счете Букайо Сака на 88-й.

После этой игры «Арсенал» идет на 3-м месте (17 очков), «Саутгемптон» расположился на 19-й позиции (1 пункт).

В другой встрече «Манчестер Сити» переиграл «Фулхэм».

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Все комментарии
zdeniss
zdeniss ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:45
Аарон никогда в Арсенале не был сильным кипером. 90% за него делала оборона, 5% он отбивал и 5% пропускал))) Он слабый косячный вратарь, ему самое место в Саутгемптоне.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 20:13
Аарона жалко, но он сам развалился в Арсенале.
в 2022 он был очень хорош.
но через год стал нервничать и много пропускать.
а это всегда плохо, когда команда борется за трофеи, но вратарь часто ошибается.
Артета как тренер, должен думать о том как улучшить команду.
Райя был лучше Рамсдейла.
Рамс мог вытащить мертвый и создать момент на ровном месте.
от этого хотел избавиться Артета.
переучить вратаря - дорогое удовольствие было, поэтому Артета вынудил Аарона уйти из Арсенала.
Брулин
Брулин
вчера в 19:55
очень непривычно, необычно, неестественно видеть как Арсенал атакует и забивает в ворота на которых стоит Рэмздейл
aNOOBis
aNOOBis
вчера в 19:54
Дожил до момента, когда пропустив от Сотона, не переживаю совсем, а делаю прогнозы, когда сравняют...такой болельщик Сити, короче, стал
youtomee
youtomee ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 19:46
А кто должен бороться? И там вообще-то Ливерпуль на первом месте...
5szqcpfkgsqj
5szqcpfkgsqj
вчера в 19:39
жаль что опять будут вторыми, а то и третьими
Grizly88
Grizly88
вчера в 19:11
Снова Арсенал и Сити боряться за титул , мне это начинает надоедать
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 19:09
Великие Канониры идут без потерь!
С победой!
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 19:08
Все лидеры АПЛ выиграли свои матчи.
7ce6qjydzsaq
7ce6qjydzsaq
вчера в 19:03
Пушкарей с очередной победой!
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