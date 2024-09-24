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«Сан-Сиро» не примет финал Лиги чемпионов 2026

вчера, 19:53

УЕФА решил отозвать у стадиона «Сан-Сиро» в Милане право на проведение финала Лиги чемпионов 2026. В сообщении организации сказано:

Поскольку муниципалитет Милана не мог дать гарантии того, что реконструкция в городе не затронет стадион «Сан-Сиро» и его окрестности, сегодня было принято решение возобновить процесс приема заявок на проведение финала Лиги чемпионов сезона-2026/2027.

Ожидается, что решение о новом месте организации финала турнира будет принято в мае-июне 2025 года.

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Перевод с espn.co.uk Фото: Сайт sportbusiness.com
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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 04:29
99,9% англичанам отдадут..., либо Парижу.)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:10
Ещё не продали куда-нибудь в саудитию или пендосию? Странно даже...
Igo0rek
Igo0rek ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:53
В Италии очень проблематично согласовать стройку.
Igo0rek
Igo0rek ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 21:52
Там жители и так негодуют, а ты предлагаешь финал ЛЧ в позднее время на Бернабеу провести.
29081985
29081985
вчера в 21:37
Просто не занесли кому надо)
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:24
Давай на Сантьяго Бернабеу
Брулин
Брулин
вчера в 21:20
Муниципалитет Милана - это что-то. Позорище дикое.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:42
просто не верится!
некогда топ-клубы из Милана никак родить не могут построит хотя 70 тысячник современного уровня.....
Такие дешевые владельцы.
Не достойны ни этих клубов, ни Сан-Сиро.
Тогда ждем финала ЛЧ на новом ультра стадионе Камп Ноу! )))
u2ha3rrh3gms
u2ha3rrh3gms
вчера в 20:39
Очень верное решение.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:34, ред.
"Полную гарантию может дать только страховой полис"
Остап Бендер .
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