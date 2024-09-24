«Сан-Сиро» не примет финал Лиги чемпионов 2026

УЕФА решил отозвать у стадиона «Сан-Сиро» в Милане право на проведение финала Лиги чемпионов 2026. В сообщении организации сказано:

Поскольку муниципалитет Милана не мог дать гарантии того, что реконструкция в городе не затронет стадион «Сан-Сиро» и его окрестности, сегодня было принято решение возобновить процесс приема заявок на проведение финала Лиги чемпионов сезона-2026/2027.

Ожидается, что решение о новом месте организации финала турнира будет принято в мае-июне 2025 года.