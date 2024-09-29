ФИФА назвала стадионы, на которых пройдёт Клубный чемпионат мира

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вчера, 09:09

ФИФА утвердила 12 стадионов в США , на которых пройдут матчи нового Клубного чемпионата мира в 2025 году, в котором примут участие 32 команды. Турнир стартует 15 июня, а финал пройдёт 13 июля в Нью-Джерси на «Метлайф-стэдиум».

Также матчи Клубного чемпионата мира примут ещё 11 стадионов: «Мерседес-Бенц стэдиум» (Атланта), «Банк оф Америка стэдиум» (Шарлотт), «TQL стэдиум» (Цинциннати), «Роуз Боул стэдиум» (Лос-Анджелес), «Хард Рок стэдиум» (Майами), «GEODIS парк» (Нэшвилл), «Кэмпинг Уорд Стэдиум» (Орландо), «Интер энд Компани Стэдиум» (Орландо), «Линкольн Файненшл Филд» (Филадельфия), «Люмен Филд» (Сиэтл) и «Ауди Филд» (Вашингтон, округ Колумбия).