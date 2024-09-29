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ФИФА назвала стадионы, на которых пройдёт Клубный чемпионат мира

вчера, 09:09

ФИФА утвердила 12 стадионов в США, на которых пройдут матчи нового Клубного чемпионата мира в 2025 году, в котором примут участие 32 команды. Турнир стартует 15 июня, а финал пройдёт 13 июля в Нью-Джерси на «Метлайф-стэдиум».

Также матчи Клубного чемпионата мира примут ещё 11 стадионов: «Мерседес-Бенц стэдиум» (Атланта), «Банк оф Америка стэдиум» (Шарлотт), «TQL стэдиум» (Цинциннати), «Роуз Боул стэдиум» (Лос-Анджелес), «Хард Рок стэдиум» (Майами), «GEODIS парк» (Нэшвилл), «Кэмпинг Уорд Стэдиум» (Орландо), «Интер энд Компани Стэдиум» (Орландо), «Линкольн Файненшл Филд» (Филадельфия), «Люмен Филд» (Сиэтл) и «Ауди Филд» (Вашингтон, округ Колумбия).

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:03, ред.
Да... Так подмять под себя администрирование игрой (ФИФУ) и организовать у себя (за океаном) Суперлигу..., - это вам не кешБэк в головы голодным массам толкать.
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:52
Американский бизнес поднимается на нашем футболе, который они называют странным словом соккер... Соединённые Штаты Америки рулят мировым футболом. Вот почему бы не провести этот клубный чемпионат мира в Китае, Катаре или в Саудовской Аравии?
Rupertt
Rupertt
вчера в 09:41
Ох, деньги рекой посыплются, хозяева будут рады.
ABir
ABir
вчера в 09:35
Из каких стран чемпионы будут там представлены?
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:28
Не знаю таких стадионов и не бывал на них.....
Giallorossi
Giallorossi
вчера в 09:24
До лампочка!
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:18
По размаху клубный чемпионат уже сопоставим с обычным...)
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