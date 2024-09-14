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Один из стадионов Евро-2028 будет исключён из заявки

вчера, 14:33

Чемпионат Европы-2028 мог пройти на 10 стадионах Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Теперь же данный план, вероятно, претерпит изменения.

Северную Ирландию должен был представить стадион «Кейсмент Парк», который находится в заброшенном состоянии.

Сообщается, что стоимость реконструкции возросла со 180 до 400 млн фунтов стерлингов. Правительство Соединенного Королевства сообщило, что не намерено финансировать данный проект. Помимо этого, согласно регламенту УЕФА, стадион должен быть готов к лету 2027 года. Возобновить работу стадиона к этому сроку затруднительно.

Вероятно, четыре игры, которые должны были пройти на арене, распределят между собой «Хэмпден Парк» (Глазго), «Уэмбли» (Лондон), «Авива-Стэдиум» (Дублин) и «Миллениум» (Кардифф).

Северная Ирландия будет представлена стадионом «Уиндзор Парк» (Белфаст) как местом для тренировок и товарищеских игр.

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Перевод с thesun.co.uk Фото: Сайт newcivilengineer.com
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Все комментарии
gr8u2pnadkt9
gr8u2pnadkt9
вчера в 17:35
Время есть ещё пересмотреть каждый стадион
Вещий
Вещий
вчера в 16:45
Думаю что это не критично для игр... места где играть есть и даже с лихвой.
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:32
Ситуация с проведением чемпионата Европы 2028 в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии действительно выглядит сложной. Изначально планировалось, что Северная Ирландия будет представлена стадионом «Кейсмент Парк», но из-за значительного увеличения стоимости реконструкции и отказа правительства финансировать проект, возможно, потребуется пересмотреть планы.
74hsxfyksm9a
74hsxfyksm9a
вчера в 15:23
Одно название только и осталось от чемпионата, в Северной Ирландии ни одной игры чемпионата не будет. Англичане опять гадят.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:21
Великобритании много хороших современных стадионов. Успеют решит все проблемы. Уверен.. Евро 2028 будет одним из лучших и привлекательных
ssspartak
ssspartak ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 15:20
Еще больше было бы шума если наша сборная не была бы отстранена и наши фанаты попали в британию. Поэтому минимум до 2028 года бан нашей сборной и продлится. Чисто моё мнение
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:14
Представляю , сколько было бы шума, если бы на месте Британии была Россия. Нас лишили бы права на проведение чемпионата Европы мгновенно. Много вопросов к УЕФА - как неподготовленный кандидат выиграл право на Евро-2028?
drug01
drug01
вчера в 14:53
Для нас это как-то всё боком...
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