Один из стадионов Евро-2028 будет исключён из заявки

Чемпионат Европы-2028 мог пройти на 10 стадионах Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Теперь же данный план, вероятно, претерпит изменения.
Северную Ирландию должен был представить стадион «Кейсмент Парк», который находится в заброшенном состоянии.
Сообщается, что стоимость реконструкции возросла со 180 до 400 млн фунтов стерлингов. Правительство Соединенного Королевства сообщило, что не намерено финансировать данный проект. Помимо этого, согласно регламенту УЕФА, стадион должен быть готов к лету 2027 года. Возобновить работу стадиона к этому сроку затруднительно.
Вероятно, четыре игры, которые должны были пройти на арене, распределят между собой «Хэмпден Парк» (Глазго), «Уэмбли» (Лондон), «Авива-Стэдиум» (Дублин) и «Миллениум» (Кардифф).
Северная Ирландия будет представлена стадионом «Уиндзор Парк» (Белфаст) как местом для тренировок и товарищеских игр.