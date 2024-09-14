Один из стадионов Евро-2028 будет исключён из заявки

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вчера, 14:33

Чемпионат Европы-2028 мог пройти на 10 стадионах Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Теперь же данный план, вероятно, претерпит изменения.

Северную Ирландию должен был представить стадион «Кейсмент Парк», который находится в заброшенном состоянии.

Сообщается, что стоимость реконструкции возросла со 180 до 400 млн фунтов стерлингов. Правительство Соединенного Королевства сообщило, что не намерено финансировать данный проект. Помимо этого, согласно регламенту УЕФА , стадион должен быть готов к лету 2027 года. Возобновить работу стадиона к этому сроку затруднительно.

Вероятно, четыре игры, которые должны были пройти на арене, распределят между собой «Хэмпден Парк» (Глазго), «Уэмбли» (Лондон), «Авива-Стэдиум» (Дублин) и «Миллениум» (Кардифф).

Северная Ирландия будет представлена стадионом «Уиндзор Парк» (Белфаст) как местом для тренировок и товарищеских игр.