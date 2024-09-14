«Лутон Таун» хочет построить новый стадион

«Лутон Таун» хочет построить новую домашнюю арену.
Планируется, что к 2027 году «шляпники» переедут на новый 25-тысячный стадион — это примерно в два раза больше вместимости нынешней арены команды «Кенилворт Роуд».
Новый стадион должен не только помочь клубу, но и освежить инфраструктуру города. Сооружение будет включать в себя отель и концертную площадку.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!
Переезд на новую арену и развитие инфраструктуры ожидаемо освежат городской ландшафт, создадут рабочие места и привлекут туристов, что в свою очередь может способствовать росту местной экономики.
Переезд на новую арену и развитие инфраструктуры ожидаемо освежат городской ландшафт, создадут рабочие места и привлекут туристов, что в свою очередь может способствовать росту местной экономики.