«Лутон Таун» хочет построить новый стадион

1726316607

вчера, 15:23

«Лутон Таун» хочет построить новую домашнюю арену.

Планируется, что к 2027 году «шляпники» переедут на новый 25-тысячный стадион — это примерно в два раза больше вместимости нынешней арены команды «Кенилворт Роуд».

Новый стадион должен не только помочь клубу, но и освежить инфраструктуру города. Сооружение будет включать в себя отель и концертную площадку.