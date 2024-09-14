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«Лутон Таун» хочет построить новый стадион

вчера, 15:23

«Лутон Таун» хочет построить новую домашнюю арену.

Планируется, что к 2027 году «шляпники» переедут на новый 25-тысячный стадион — это примерно в два раза больше вместимости нынешней арены команды «Кенилворт Роуд».

Новый стадион должен не только помочь клубу, но и освежить инфраструктуру города. Сооружение будет включать в себя отель и концертную площадку.

«Лутон Таун» хочет построить новый стадион

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Rupertt
Rupertt
вчера в 16:37
Новый стадион вместимостью 25 000 зрителей значительно увеличит пропускную способность по сравнению с текущей ареной «Кенилворт Роуд». Это даст клубу возможность привлекать больше зрителей и улучшить финансовые показатели. Помимо стадиона, проект включает в себя строительство отеля и концертной площадки. Эти дополнения помогут создать многофункциональный комплекс, который будет использоваться не только для футбольных матчей, но и для культурных мероприятий, что положительно скажется на экономике города.
Переезд на новую арену и развитие инфраструктуры ожидаемо освежат городской ландшафт, создадут рабочие места и привлекут туристов, что в свою очередь может способствовать росту местной экономики.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:21
Не порядок - могли бы спроектировать козырёк в виде Шляпы...)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:05
Если уж строить, то можно и побольше))
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:56
Хочется спросить, а за чей счёт банкет, клуб не имеет богатого спонсора и тем не менее в городе строится новый современный стадион, в то время как на новостной ленте соккера размещена заметка, что в королевстве нет денег на реконструкцию одного из стадионов к следующему чемпионату Европы и организаторы турнира вынуждены исключить его из списка. Значит всё таки проблема не в финансах, а в чём-то другом. Ну да Бог с ними с британцами, нам всё равно пока не светит играть ни на Евро-2028, ни с английскими командами.
Болейте за своих, а не против чужих!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:36
Имеет полное на это право Конечно если деньги позволяют...
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