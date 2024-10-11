«Барселона» договорилась с Фермином Лопесом о новом контракте

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вчера, 10:04

«Барселона» и полузащитник достигли соглашения о продлении контракта, как по сроку действия, так и по экономическим условиям. Еще предстоит согласовать несколько деталей, после чего игрок должен будет официально продлить контракт.

Фермин подписал новый контракт только в августе прошлого года, он рассчитан до 2027 года и включает в себя отступные на сумму 400 миллионов евро.

Бывший менеджер Хави Эрнандес сыграл ключевую роль в приходе Фермина и последующем продлении контракта. И хотя его больше нет в клубе, каталонцы по-прежнему считают Фермина важной частью команды.

Сообщается, что новый контракт Фермина будет рассчитан до лета 2029 года.