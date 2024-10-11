Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыИспания. Примера 2024/2025

«Барселона» договорилась с Фермином Лопесом о новом контракте

вчера, 10:04

«Барселона» и полузащитник Фермин Лопес достигли соглашения о продлении контракта, как по сроку действия, так и по экономическим условиям. Еще предстоит согласовать несколько деталей, после чего игрок должен будет официально продлить контракт.

Фермин подписал новый контракт только в августе прошлого года, он рассчитан до 2027 года и включает в себя отступные на сумму 400 миллионов евро.

Бывший менеджер Хави Эрнандес сыграл ключевую роль в приходе Фермина и последующем продлении контракта. И хотя его больше нет в клубе, каталонцы по-прежнему считают Фермина важной частью команды.

Сообщается, что новый контракт Фермина будет рассчитан до лета 2029 года.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноАссоциация европейских клубов и УЕФА продлили соглашение о взаимопонимании
10 октября
СлухиРоналду встретился с руководством «Аль-Насра» по поводу продления контракта
09 октября
В «Ювентусе» подтвердили, что Погба покинет клуб
09 октября
Официально«Ливерпуль» продлил контракт с молодым защитником клуба
08 октября
Слухи«Бавария» готова в три раза повысить зарплату Мусиале
07 октября
Официально«Астон Вилла» продлила контракт с нападающим
07 октября
Все комментарии
John 5mith
John 5mith
вчера в 15:07
Наверное главная звезда олимпийской сборной вызывает интерес не только у Барселоны
wkxvuff93xr2
wkxvuff93xr2
вчера в 10:06
Наверно нужен Барсе, хотя играет редко
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 