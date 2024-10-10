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Ассоциация европейских клубов и УЕФА продлили соглашение о взаимопонимании

сегодня, 00:09

Ассоциация европейских клубов (ECA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в среду объявили о продлении меморандума о взаимопонимании.

Стороны продлили сотрудничество до 2033 года. Соглашение было подписано в ходе 31-й Генеральной ассамблеи ECA в Афинах.

В последние годы организации сотрудничали по важнейшим вопросам европейского клубного футбола, начиная от новых структур соревнований и распределения доходов и заканчивая правилами финансовой устойчивости.

Членами ECA в настоящее время являются более 700 клубов из 55 стран Европы.

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Перевод с ecaeurope.com
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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 06:44
Интересно было бы посмотреть как 700 представителей подписывают меморандум
Scorp689
Scorp689
сегодня в 06:00
И какие у нас перспективы от этих новостей...
a2q7e9aw2uwn
a2q7e9aw2uwn
сегодня в 05:11
Значит и дальше будут кошмарить всех своими безумными проектами Чифир и его гопка
STVA 1
STVA 1
сегодня в 04:52
Значит всё хорошо.... И все всех устраивает?)))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:27
В общем до 2033 г - "Мир, дружба , жвачка...)))
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