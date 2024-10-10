Ассоциация европейских клубов и УЕФА продлили соглашение о взаимопонимании

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сегодня, 00:09

Ассоциация европейских клубов ( ECA ) и Союз европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) в среду объявили о продлении меморандума о взаимопонимании.

Стороны продлили сотрудничество до 2033 года. Соглашение было подписано в ходе 31-й Генеральной ассамблеи ECA в Афинах.

В последние годы организации сотрудничали по важнейшим вопросам европейского клубного футбола, начиная от новых структур соревнований и распределения доходов и заканчивая правилами финансовой устойчивости.