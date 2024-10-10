Ассоциация европейских клубов и УЕФА продлили соглашение о взаимопонимании

Ассоциация европейских клубов (ECA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в среду объявили о продлении меморандума о взаимопонимании.
Стороны продлили сотрудничество до 2033 года. Соглашение было подписано в ходе 31-й Генеральной ассамблеи ECA в Афинах.
В последние годы организации сотрудничали по важнейшим вопросам европейского клубного футбола, начиная от новых структур соревнований и распределения доходов и заканчивая правилами финансовой устойчивости.
Членами ECA в настоящее время являются более 700 клубов из 55 стран Европы.