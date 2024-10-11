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Агент Тюкавина рассказал, почему футболист покинул расположение сборной

вчера, 09:38

Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов раскрыл причины, из-за которых форвард выбыл из строя на сборах национальной команды России.

Форму он не растеряет. Сейчас Костя разберется с ОРВИ, и все будет в порядке. Думаю, для Кости даже лучше, что он немного отдохнет. Нет же такого, что он отказался от вызова в сборную. Он приехал в расположение команды, врач сказал, что у него ОРВИ. Костя мог заразить других, поэтому его изолировали от команды. Поэтому он на несколько дней поехал домой лечиться.

Напомним, национальная команда России не смогла найти соперников для игр в октябрьскую паузу. Вчера коллектив Валерия Карпина провёл выставочную игру с детьми из Курской и Белгородской областей.

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Все комментарии
Ев17
Ев17
вчера в 17:45
а что там делать, в сборной, фотосессии устраивать ?
112910415
112910415
вчера в 11:27
конечно, ОРВИ, кто бы сомневался
ety9czkkfv24
ety9czkkfv24
вчера в 10:42
Похоже на сказку.
62fjgyyscgkw
62fjgyyscgkw
вчера в 10:28
Похоже перед выездом в расположение сборной надо проверяться у клубных врачей.
Гость
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