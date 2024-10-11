Агент Тюкавина рассказал, почему футболист покинул расположение сборной

Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов раскрыл причины, из-за которых форвард выбыл из строя на сборах национальной команды России.
Форму он не растеряет. Сейчас Костя разберется с ОРВИ, и все будет в порядке. Думаю, для Кости даже лучше, что он немного отдохнет. Нет же такого, что он отказался от вызова в сборную. Он приехал в расположение команды, врач сказал, что у него ОРВИ. Костя мог заразить других, поэтому его изолировали от команды. Поэтому он на несколько дней поехал домой лечиться.
Напомним, национальная команда России не смогла найти соперников для игр в октябрьскую паузу. Вчера коллектив Валерия Карпина провёл выставочную игру с детьми из Курской и Белгородской областей.