Ачерби и Дармиан продлили контракты с «Интером»

«Интер» продлил контракты с защитниками Франческо Ачерби и Маттео Дармианом до июня 2026 года. Соглашения обоих игроков истекали в июне 2025 года.
Информация была отображена в недавно утвержденном бюджете «нерадзурри», хотя официальных объявлений о продлении контрактов двух ветеранов не было.
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