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Ачерби и Дармиан продлили контракты с «Интером»

вчера, 11:06

«Интер» продлил контракты с защитниками Франческо Ачерби и Маттео Дармианом до июня 2026 года. Соглашения обоих игроков истекали в июне 2025 года.

Информация была отображена в недавно утвержденном бюджете «нерадзурри», хотя официальных объявлений о продлении контрактов двух ветеранов не было.

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Все комментарии
AleS
AleS
вчера в 12:04
Ветераны, классные игроки
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:56
Ну если продлили, то официально объявят - дело времени...
shlomo
shlomo
вчера в 11:55
Молодцы и клуб и игроки что хотя бы на год еще продлили....
Гость
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