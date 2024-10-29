Ачерби и Дармиан продлили контракты с «Интером»

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вчера, 11:06

«Интер» продлил контракты с защитниками и до июня 2026 года. Соглашения обоих игроков истекали в июне 2025 года.



Информация была отображена в недавно утвержденном бюджете «нерадзурри», хотя официальных объявлений о продлении контрактов двух ветеранов не было.