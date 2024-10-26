«Спартак» может дополнительно получить 1 млн евро от «Зенита» за Соболева

По данным источника, во время переговоров по трансферу нападающего Александра Соболева клубы договорились прописать в контракте дополнительные условия.
Согласно документу, если Соболев в течение двух лет становится чемпионом России в составе «Зенита», то «Спартак» дополнительно получает от питерцев за его переход 1 миллион евро.
Которая несёт золотые яйца. Спартак на ровном месте заработал очень приличные деньги. Эти деньги клуб получил за довольно среднего игрока.
Которая несёт золотые яйца. Спартак на ровном месте заработал очень приличные деньги. Эти деньги клуб получил за довольно среднего игрока.