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«Спартак» может дополнительно получить 1 млн евро от «Зенита» за Соболева

вчера, 18:13

По данным источника, во время переговоров по трансферу нападающего Александра Соболева клубы договорились прописать в контракте дополнительные условия.

Согласно документу, если Соболев в течение двух лет становится чемпионом России в составе «Зенита», то «Спартак» дополнительно получает от питерцев за его переход 1 миллион евро.

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Все комментарии
Борис2876
Борис2876
сегодня в 10:32
А что зенит может на солить красно белым.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 02:44
Там еще за каждый нырок по сотке накинут аххах
rz2xmzbembz5
rz2xmzbembz5
вчера в 19:00
Ради миллиона спартак решил остаться на шестом месте.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:29
Газпром - мечты сбываются!)
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:25
Да Соболев прямо курица...
Которая несёт золотые яйца. Спартак на ровном месте заработал очень приличные деньги. Эти деньги клуб получил за довольно среднего игрока.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:24, ред.
Ах вот чего Спартак решил слить чемпионат, теперь всё встало на свои места))) То есть Газпром прикупил возможность унизить Лукойл ещё раз когда Зенит станет чемпионами а Спартак нет. Лихо.
w8gxcqqdkb9t
w8gxcqqdkb9t
вчера в 18:21
А если не станет чемпионом, тогда ему полностью запретят компьютерные игры
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:18
Неплохо так за дельфина КБ получат!
Гость
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