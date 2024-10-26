«Спартак» может дополнительно получить 1 млн евро от «Зенита» за Соболева

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вчера, 18:13

По данным источника, во время переговоров по трансферу нападающего клубы договорились прописать в контракте дополнительные условия.

Согласно документу, если Соболев в течение двух лет становится чемпионом России в составе «Зенита», то «Спартак» дополнительно получает от питерцев за его переход 1 миллион евро.