Балотелли заработает в «Дженоа» только 250 000 евро

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вчера, 19:50

Нападающий перейдёт в «Дженоа» на правах свободного агента.

По данным источника, форвард подпишет контракт с командой из Генуи до лета 2025 года. Его заработная плата составит 250 000 евро (плюс бонусы).