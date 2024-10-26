Балотелли заработает в «Дженоа» только 250 000 евро

Нападающий Марио Балотелли перейдёт в «Дженоа» на правах свободного агента.
По данным источника, форвард подпишет контракт с командой из Генуи до лета 2025 года. Его заработная плата составит 250 000 евро (плюс бонусы).
Нападающий Марио Балотелли перейдёт в «Дженоа» на правах свободного агента.
По данным источника, форвард подпишет контракт с командой из Генуи до лета 2025 года. Его заработная плата составит 250 000 евро (плюс бонусы).
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Четверть миллиона евро - сопровождается словом "только"....