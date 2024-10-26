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ГлавнаяНовостиКонтрактыИталия. Серия А 2024/2025

Балотелли заработает в «Дженоа» только 250 000 евро

вчера, 19:50

Нападающий Марио Балотелли перейдёт в «Дженоа» на правах свободного агента.

По данным источника, форвард подпишет контракт с командой из Генуи до лета 2025 года. Его заработная плата составит 250 000 евро (плюс бонусы).

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Все комментарии
ngknvut3q9uj
ngknvut3q9uj
вчера в 21:18
Даже этого для него много, за что?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:54
О времена...о нравы....
Четверть миллиона евро - сопровождается словом "только"....
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:52
Ну вы прямо меня расстроили - нельзя ж так на ночь...)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:51
Копейки))) для кого-то может быть))
Гость
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