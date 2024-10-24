Конте дал комментарий касательно будущего Кварацхелии

Главный тренер «Наполи» высказался о будущем нападающего .

Между клубом и представителями игрока есть диалог, но я не стану вдаваться в подробности. Прошу Хвичу продолжать делать то, что он делает, и сосредоточиться на сезоне. Он профессионал. Надеюсь, что всё уладится наилучшим образом для клуба, футболиста и его агента. В футболе всё может произойти. Должно быть соглашение, удовлетворяющее все стороны. Независимо от того, будет эта сделка достигнута или нет, игрок должен оставаться сфокусированным. Я не вижу трудностей, а время покажет всё остальное.