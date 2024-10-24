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Конте дал комментарий касательно будущего Кварацхелии

вчера, 18:40

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о будущем нападающего Хвичи Кварацхелии.

Между клубом и представителями игрока есть диалог, но я не стану вдаваться в подробности. Прошу Хвичу продолжать делать то, что он делает, и сосредоточиться на сезоне. Он профессионал. Надеюсь, что всё уладится наилучшим образом для клуба, футболиста и его агента. В футболе всё может произойти. Должно быть соглашение, удовлетворяющее все стороны. Независимо от того, будет эта сделка достигнута или нет, игрок должен оставаться сфокусированным. Я не вижу трудностей, а время покажет всё остальное.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 22:34
У кого денег больше даст, там Хвича и окажется, к тому все идет.
fza7yfatqks5
fza7yfatqks5
вчера в 21:28
Конте сказал все как-то витиевато-малопонятно.
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:05
Короче Ясно что ничего не ясно
112910415
112910415
вчера в 19:33
близятся некие события
Rivera_10
Rivera_10 ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 19:29
Кто его хочет и какие деньги готовы выложить?
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:26
"В футболе всё может произойти." - короче будущее весьма туманно...)
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:00
Продавать надо, пока на него ещё спрос есть. Скоро сдуется...
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