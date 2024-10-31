«Тоттенхэм» одержал победу в матче Кубка Лиги с «Манчестер Сити»

«Тоттенхэм» выиграл у «Манчестер Сити» в 1/8 финала Кубка Лиги (2:1).
Тимо Вернер открыл счет на 5-й минуте. Папе Сарр удвоил преимущество команды на 25-й. Матеуш Нуньеш отыграл один из мячей на 45+4-й.
|Тоттенхэм2 : 1Манчестер Сити
|Матч завершен
«Тоттенхэм» выиграл у «Манчестер Сити» в 1/8 финала Кубка Лиги (2:1).
Тимо Вернер открыл счет на 5-й минуте. Папе Сарр удвоил преимущество команды на 25-й. Матеуш Нуньеш отыграл один из мячей на 45+4-й.
Тест для тех, кто думает, что хорошо знает основных футболистов.
Тест для тех, кто думает, что хорошо знает основных футболистов.
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