«Тоттенхэм» одержал победу в матче Кубка Лиги с «Манчестер Сити»

1730326356

сегодня, 01:12

«Тоттенхэм» выиграл у «Манчестер Сити» в 1/8 финала Кубка Лиги (2:1).

Тимо Вернер открыл счет на 5-й минуте. Папе Сарр удвоил преимущество команды на 25-й. Матеуш Нуньеш отыграл один из мячей на 45+4-й.