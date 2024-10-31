Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Кубок Английской Лиги 2024/2025

«Тоттенхэм» одержал победу в матче Кубка Лиги с «Манчестер Сити»

сегодня, 01:12
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Тоттенхэм» выиграл у «Манчестер Сити» в 1/8 финала Кубка Лиги (2:1).

Тимо Вернер открыл счет на 5-й минуте. Папе Сарр удвоил преимущество команды на 25-й. Матеуш Нуньеш отыграл один из мячей на 45+4-й.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Бавария» разгромила «Майнц» в матче Кубка Германии
Сегодня, 01:04
«Ньюкасл Юнайтед» одержал победу в матче Кубка Лиги с «Челси»
Сегодня, 00:59
«Кристал Пэлас» переиграл «Астон Виллу» в Кубке Лиги
Сегодня, 00:56
«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в ворота «Лестера» в матче Кубка Лиги
Сегодня, 00:48
«Арсенал» разгромил «Престон» в поединке Кубка Лиги
Сегодня, 00:42
«Ювентус» и «Парма» сыграли вничью в матче Серии А
Сегодня, 00:38
Сортировать
Все комментарии
Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 14:20


Тест для тех, кто думает, что хорошо знает основных футболистов.


Marcus Corvinus
Marcus Corvinus
сегодня в 14:04
Кубок лиги воспринимается топами как турнир для обкатки резерва и предоставления игрового времени тем, кому его в ключевых турнирах недостаёт. Но кого это волнует? Ну в том и дело, что сам турнир мало кого волнует. Стоило в конце игры и после на веселого и вполне довольного Гвардиолу посмотреть его, например, результат точно особо не волновал. Те кто на лавке вообще умудрились посмеяться над чем то. Кубок лиги это тот турнир, который можно скипать. А учитывая то что ЛЧ стала объемнее, то даже не можно, а нужно скипать.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 13:26
Сливать турнир неспортивный поступок, сродни подкупу судей, если действительно слив был как считает некоторая часть писателей. Кроме того, квалификация КЛ как второразрядного чистая вкусовщина и свидетельствует о том, что у Нвардиолы не хватает ресурсов,, чтобы выиграть КЛ!
Incredulous
Incredulous
сегодня в 13:26
Даже не сомневался что голубо-сине-гранатовые фанаты сейчас будут петь в один голос о "неважности" и "ненужности" Кубка Лиги)). И, вообще, всё идёт по гениальному плану Пепа, впрочем как всегда)).
Beka_byaka
Beka_byaka
сегодня в 10:47
Самый правильный поступок со стороны гранда который борется за АПЛ и ЛЧ. Учитывая что все игроки основы разбираются по национальным сборным, плюс учитывая сумасшедший график АПЛ, ЛЧ, И кубковые игры, для сохранения здоровья и свежести игроков слить такой турнир не зазорно. Пусть там бьются середняки и те гранды у которых нет шансов в АПЛ и ЛЧ.
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
сегодня в 10:29
Нынче КЛ нужен Пепу только для проверки молодёжи. ☝️
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 09:51
Пеп разгрузил календарь. Кубок лиги хоть трофей, но Гвардиола доказал, что может его выиграть, когда побеждал 4 года подряд. Теперь Кубок лиги всего лишь помеха к более престижным трофеям. Думаю, у него в приоритете АПЛ, ЛЧ и Кубок Англии. Именно в такой последовательности.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Вещий (раскрыть)
сегодня в 09:34
Никто его не нагибал. Пеп технично слил турнир, ценность которого имеет вес только для середняков АПЛ.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:02
Вообще не ожидал от Сити такой игры.
rnqy3g2scr8a
rnqy3g2scr8a
сегодня в 07:56, ред.
Что-то подкачала в Лондоне шарлатановская банда
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:50
Победили и молодцы посмотрим как дойдут дальше в кубке
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:46
Я думаю в Сити не расстроились по этому поводу
Alex_67
Alex_67
сегодня в 07:35
А Манчестер Сити, оказывается, можно побеждать...
Вещий
Вещий
сегодня в 06:15
Шпоры молодцы... нагнули Пепа...
ABir
ABir
сегодня в 05:49
Да, похоже, что МС уже не тянет борьбы на три фронта
stanichnik
stanichnik
сегодня в 04:50
"Петухи" имели больше голевых моментов, вот и победили.
112910415
112910415
сегодня в 04:34
не боги горшки обжигают !
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:23
Здравствуйте.

Продлили Ваш VIP-статус.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:51, ред.
Мужики, будьте добры продлить ВИП за 2000 комментов.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 