«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в ворота «Лестера» в матче Кубка Лиги

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сегодня, 00:48

«Манчестер Юнайтед» переиграл «Лестер Сити» в 1/8 финала Кубка Лиги (5:2).

Каземиро вывел «дьяволов» вперед на 15-й минуте, Алехандро Гарначо удвоил преимущество команды на 28-й, Билал Эль-Ханнус на 33-й отыграл один из мячей. Бруну Фернандеш увеличил разрыв в счете на 36-й. На 39-й Каземиро оформил дубль, Конор Коуди забил за гостей. На 59-й Фернандеш также отметился дублем.