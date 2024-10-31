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«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в ворота «Лестера» в матче Кубка Лиги

сегодня, 00:48
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед5 : 2Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» переиграл «Лестер Сити» в 1/8 финала Кубка Лиги (5:2).

Каземиро вывел «дьяволов» вперед на 15-й минуте, Алехандро Гарначо удвоил преимущество команды на 28-й, Билал Эль-Ханнус на 33-й отыграл один из мячей. Бруну Фернандеш увеличил разрыв в счете на 36-й. На 39-й Каземиро оформил дубль, Конор Коуди забил за гостей. На 59-й Фернандеш также отметился дублем.

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 12:28
Это 4275-й матч «Юнайтед» подряд с воспитанником клуба в заявке.

Сегодня как раз исполняется годовщина этого особенного рекорда. С 30 октября 1937 года, ровно 87 лет назад, в заявке «Манчестер Юнайтед» на каждую игру был по крайней мере один воспитанник.

В дебютных матчах Сульшера и Ван Нистелроя в качестве временных менеджеров было забито по 5 мячей.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:21
На такой матч основу гонять?? Неужели Рууд так побоялся опростоволосится?
rsw5xcav7dn6
rsw5xcav7dn6
сегодня в 06:53
Тут удалось порезвиться, не то что в чемпионате.
112910415
112910415
сегодня в 04:33
вот !
теперь всем по пятёрке будут забрасывать ! )
Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:33
Без Тен Хага игра лучше идёт...
А два гола пропустили, всё равно. Привычка...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 03:32
За один матч забили почти столько же, сколько за 9 туров в АПЛ. Как тебе такое, Илон Тен Хаг???
b82b9xdnbdmp
b82b9xdnbdmp
сегодня в 03:17
Как без лысого физручка-то поперло!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:49
При упоминании МЮ, скоро любой стёб будет бежать впереди новости.
Такая надежда была на Рэдклиффа, а он оказался очередным упоротым из когорты Боэли.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 01:21
5 голов забить это постараться надо
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