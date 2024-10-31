«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в ворота «Лестера» в матче Кубка Лиги

«Манчестер Юнайтед» переиграл «Лестер Сити» в 1/8 финала Кубка Лиги (5:2).
Каземиро вывел «дьяволов» вперед на 15-й минуте, Алехандро Гарначо удвоил преимущество команды на 28-й, Билал Эль-Ханнус на 33-й отыграл один из мячей. Бруну Фернандеш увеличил разрыв в счете на 36-й. На 39-й Каземиро оформил дубль, Конор Коуди забил за гостей. На 59-й Фернандеш также отметился дублем.
Сегодня как раз исполняется годовщина этого особенного рекорда. С 30 октября 1937 года, ровно 87 лет назад, в заявке «Манчестер Юнайтед» на каждую игру был по крайней мере один воспитанник.
В дебютных матчах Сульшера и Ван Нистелроя в качестве временных менеджеров было забито по 5 мячей.
Сегодня как раз исполняется годовщина этого особенного рекорда. С 30 октября 1937 года, ровно 87 лет назад, в заявке «Манчестер Юнайтед» на каждую игру был по крайней мере один воспитанник.
В дебютных матчах Сульшера и Ван Нистелроя в качестве временных менеджеров было забито по 5 мячей.
теперь всем по пятёрке будут забрасывать ! )
теперь всем по пятёрке будут забрасывать ! )
А два гола пропустили, всё равно. Привычка...
А два гола пропустили, всё равно. Привычка...
Такая надежда была на Рэдклиффа, а он оказался очередным упоротым из когорты Боэли.
Такая надежда была на Рэдклиффа, а он оказался очередным упоротым из когорты Боэли.