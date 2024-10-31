«Ньюкасл Юнайтед» одержал победу в матче Кубка Лиги с «Челси»

«Ньюкасл» выиграл у «Челси» в 1/8 финала Кубка Лиги (2:0).
Александер Исак забил на 23-й минуте, а на 26-й автоголом отметился Аксель Дисаси.
|Ньюкасл Юнайтед2 : 0Челси
|Матч завершен
«Ньюкасл» выиграл у «Челси» в 1/8 финала Кубка Лиги (2:0).
Александер Исак забил на 23-й минуте, а на 26-й автоголом отметился Аксель Дисаси.
Трансферный рекордсмен и луноход Энцо Фернандес уже почти 2 года в Челси, и не может играть даже на четверть своей стоимости в Англии, Ромео Лавиа отошел от травмы, выздоровел, и вполне логично, что по игре усадил на лавку аргентинца.
Сливал ли Челси этот Кубок? Скорее да, чем нет с учетом выбора основы и игроков основы, которых не было даже на лавке.
Трансферный рекордсмен и луноход Энцо Фернандес уже почти 2 года в Челси, и не может играть даже на четверть своей стоимости в Англии, Ромео Лавиа отошел от травмы, выздоровел, и вполне логично, что по игре усадил на лавку аргентинца.
Сливал ли Челси этот Кубок? Скорее да, чем нет с учетом выбора основы и игроков основы, которых не было даже на лавке.
Да, похоже на то, у меня тоже такая мысля проскочила. Дождёмся, как на это отреагируют СМИ и спецы-аналитики.
Да, похоже на то, у меня тоже такая мысля проскочила. Дождёмся, как на это отреагируют СМИ и спецы-аналитики.
А на замене вообще отсутствовали Джексон, Кайседо, Лавиа, Нету, Джеймс, Санчо, Фофана, Гюсто...
И этот состав вроде в Лиге конференций всех громит. А здесь как беззубые щенки.
У Фелиша были моменты, но он всё благополучно запорол. Нкунку раз сбился и не пришел в себя. Энцо, Вейга на двоих ошиблись и привезли гол. А потом автогол случился и все. Только в конце немного активизировались с выходом Мадуеке и могли сравнять счет. Но не повезло.
А сороки могли два три раза увеличить счет. Понравился Холл и Ливпаменто. Хорошие воспитанники у Челси)) Теперь уже не наши.
Ньюкасл с победой! Они очень хотят завоевать КЛ. Успехов Эдди Хоу в этом деле! Заслужил уже.
А на замене вообще отсутствовали Джексон, Кайседо, Лавиа, Нету, Джеймс, Санчо, Фофана, Гюсто...
И этот состав вроде в Лиге конференций всех громит. А здесь как беззубые щенки.
У Фелиша были моменты, но он всё благополучно запорол. Нкунку раз сбился и не пришел в себя. Энцо, Вейга на двоих ошиблись и привезли гол. А потом автогол случился и все. Только в конце немного активизировались с выходом Мадуеке и могли сравнять счет. Но не повезло.
А сороки могли два три раза увеличить счет. Понравился Холл и Ливпаменто. Хорошие воспитанники у Челси)) Теперь уже не наши.
Ньюкасл с победой! Они очень хотят завоевать КЛ. Успехов Эдди Хоу в этом деле! Заслужил уже.