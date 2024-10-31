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«Ньюкасл Юнайтед» одержал победу в матче Кубка Лиги с «Челси»

сегодня, 00:59
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)2 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Ньюкасл» выиграл у «Челси» в 1/8 финала Кубка Лиги (2:0).

Александер Исак забил на 23-й минуте, а на 26-й автоголом отметился Аксель Дисаси.

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Источник: soccer.ru Фото: ФК «Челси»
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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 09:07
Нкунку, Феликс, Дьюсберри-Холл теперь пусть не жалуются, что сидят на лавке и не проходят в основу. Про Бадьяшиле и Адарабио и говорить не хочется, стабильны по низкому уровню.
Трансферный рекордсмен и луноход Энцо Фернандес уже почти 2 года в Челси, и не может играть даже на четверть своей стоимости в Англии, Ромео Лавиа отошел от травмы, выздоровел, и вполне логично, что по игре усадил на лавку аргентинца.
Сливал ли Челси этот Кубок? Скорее да, чем нет с учетом выбора основы и игроков основы, которых не было даже на лавке.
yvr5nr5dbd4g
yvr5nr5dbd4g
сегодня в 08:55
Ну значит это не самый престижный приз, раз Челси и Манчестер Сити играют спустя рукава.
stanichnik
stanichnik ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 07:54, ред.
Доброго Здоровья!
Да, похоже на то, у меня тоже такая мысля проскочила. Дождёмся, как на это отреагируют СМИ и спецы-аналитики.
azkan
azkan
сегодня в 07:43
Мареска сильно рисковал выпустив второй состав. Но когда не выпустил Палмера и других сидящих на замене окончательно уверился, что сливают Кубок Лиги.
А на замене вообще отсутствовали Джексон, Кайседо, Лавиа, Нету, Джеймс, Санчо, Фофана, Гюсто...
И этот состав вроде в Лиге конференций всех громит. А здесь как беззубые щенки.
У Фелиша были моменты, но он всё благополучно запорол. Нкунку раз сбился и не пришел в себя. Энцо, Вейга на двоих ошиблись и привезли гол. А потом автогол случился и все. Только в конце немного активизировались с выходом Мадуеке и могли сравнять счет. Но не повезло.
А сороки могли два три раза увеличить счет. Понравился Холл и Ливпаменто. Хорошие воспитанники у Челси)) Теперь уже не наши.
Ньюкасл с победой! Они очень хотят завоевать КЛ. Успехов Эдди Хоу в этом деле! Заслужил уже.
STVA 1
STVA 1 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 05:43
Приветствую похоже аристократы забили на кубок
Zola
Zola
сегодня в 05:37
Черт с ним, с этим кубком!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 05:34
Челси отказался от борьбы за Кубок Лиги
112910415
112910415
сегодня в 04:29
глубина состава не особо велика, однако
Брулин
Брулин
сегодня в 04:21
Защитники опять проявили себя с худшей стороны. Миша Мудрик еще сильнее копает себе яму. Очень неприятно удивил Нкунку и Феликс. Главное чтобы основа не подвхатила это настроение на выходных.
борька
борька
сегодня в 02:20
Дожали челси, молодцы
stanichnik
stanichnik
сегодня в 01:59
Матч показал, что ближайший резерв у Челси не готов ещё для решения серьёзных задач, а так же продемонстрировал всем, что у "аристократов" другие преоритеты нежели завоевание Кубка Английской Лиги.
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