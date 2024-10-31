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Мудрик играл против «Ньюкасла» в щитках с фотографией кота

вчера, 22:12
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)2 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Челси» проиграл «Ньюкаслу» (0:2) в 1/8 финала Кубка Лиги.

Внимательные болельщики «синих» в соцсетях обратили внимание, что полузащитник лондонского клуба Михаил Мудрик играл в этой встрече в щитках, на которых был изображён кот.

Мудрик играл против «Ньюкасла» в щитках с фотографией кота

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:14
может, он из этих ...
как их там ... квадроберов ?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:00
Котомудрик, Котудрик, Мудрикот....)))
Rivera_11
Rivera_11
вчера в 22:56
Что с этого идиота взять. Его сомнительный талант только в Штутгарте видят.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 22:35
Похер на талант и трудолюбие! Давайте ценить Мудика за няшные щиточки!
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:35
Какой то не правильный кот - "Сорок не хрена не ловит"...)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:18
Жаль, что он закончил с футболом
Гость
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