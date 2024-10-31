Мудрик играл против «Ньюкасла» в щитках с фотографией кота

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вчера, 22:12

«Челси» проиграл «Ньюкаслу» (0:2) в 1/8 финала Кубка Лиги.

Внимательные болельщики «синих» в соцсетях обратили внимание, что полузащитник лондонского клуба играл в этой встрече в щитках, на которых был изображён кот.