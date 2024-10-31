Мудрик играл против «Ньюкасла» в щитках с фотографией кота

«Челси» проиграл «Ньюкаслу» (0:2) в 1/8 финала Кубка Лиги.
Внимательные болельщики «синих» в соцсетях обратили внимание, что полузащитник лондонского клуба Михаил Мудрик играл в этой встрече в щитках, на которых был изображён кот.
|Ньюкасл Юнайтед2 : 0Челси
|Матч завершен
«Челси» проиграл «Ньюкаслу» (0:2) в 1/8 финала Кубка Лиги.
Внимательные болельщики «синих» в соцсетях обратили внимание, что полузащитник лондонского клуба Михаил Мудрик играл в этой встрече в щитках, на которых был изображён кот.