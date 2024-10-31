«Реал» желает продлить контракт с Винисиусом

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вчера, 17:43

Мадридский «Реал» желает продлить контракт с 24-летним крайним нападающим .

По информации источника, «Королевский клуб» намерен пролонгировать трудовое соглашение с бразильским футболистом по нескольким причинам. Во-первых, в минувшем сезоне Лиги чемпионов Винисиус убедил руководство «Реала», что способен приносить результат в больших матчах. Во-вторых, в клубе не хотят, чтобы Винисиус думал, что с приходом нападающего Килиана Мбаппе его значимость для команды снизится.

Однако Винисиус не спешит продлевать контракт со «сливочными». Футболист поблагодарил клуб за проявленный интерес, но ситуация с его контрактом на текущий момент не продвигается. Действующее трудовое соглашение Винисиуса с «Реалом» заканчивается летом 2027 года.