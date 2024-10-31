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«Реал» желает продлить контракт с Винисиусом

вчера, 17:43

Мадридский «Реал» желает продлить контракт с 24-летним крайним нападающим Винисиусом Жуниором.

По информации источника, «Королевский клуб» намерен пролонгировать трудовое соглашение с бразильским футболистом по нескольким причинам. Во-первых, в минувшем сезоне Лиги чемпионов Винисиус убедил руководство «Реала», что способен приносить результат в больших матчах. Во-вторых, в клубе не хотят, чтобы Винисиус думал, что с приходом нападающего Килиана Мбаппе его значимость для команды снизится.

Однако Винисиус не спешит продлевать контракт со «сливочными». Футболист поблагодарил клуб за проявленный интерес, но ситуация с его контрактом на текущий момент не продвигается. Действующее трудовое соглашение Винисиуса с «Реалом» заканчивается летом 2027 года.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 01:49
Этот тип не получит ЗМ никогда,в след сезоне скорее всего получит Левандовски или Мбапее,на крайняк Дзюба,но я бы отдал подростку Кубарси,который не делает ошибок на поле,но для прикола Роналду можно вручить ЗМ.
112910415
112910415
вчера в 18:17
много ли вариантов у спортсмена ?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:12
Вини в крутом депресняке... потратился на вечеринку, частный самолёт, на кучу часов роликс с дарсвенной гравировкой, а его прокатили с ЗМ.
И тут Реал предлагает новый контракт.
Неизвестно как выдержит его психика, а судя по его поступкам и словам там беда полная, да ещё и Мбаппе в команде.
Короче будущее Вини туманно, может психануть и...
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:03
Этот случай интересен тем, что он поднимает вопросы о роли игроков в больших клубах. Винисиус уже стал важной частью Реала, и его колебания относительно продления контракта могут говорить о том, что игроки хотят большее — не только финансовую выгоду, но и уверенность в своей роли. Это отличный момент для клуба, чтобы продемонстрировать свою приверженность к игрокам и показать, что они имеют значимость в команде.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:56
В следующем году опять не отпустят на церемонию ЗМ. А бедный Мбаппе только ради этого и пришел))
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