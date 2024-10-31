Спортивный директор «Наполи» провёл встречу с агентом Кварацхелии

«Наполи» работает над продлением контракта с нападающим Хвичей Кварацхелией. Срок действия текущего соглашения истекает в 2027 году.
По информации источника, спортивный директор клуба Джованни Манна провёл очередную встречу с агентом игрока Мамукой Джугели. Неаполитанцы предлагают зарплату в размере 5 миллионов евро за сезон с возможностью повышения в последующие годы, но максимальные цифры не превысят 8 млн.
В окружении футболиста запрашивают 5 млн в первый год с повышением до 8-9 млн с третьего-четвёртого сезона.
Однако основной вопрос в переговорном процессе заключается в пункте об отступных: речь идёт о 80 млн евро плюс комиссия агенту за последующую продажу в качестве признания за то, что летом 2022 года он привёл грузина в команду за 9 млн плюс бонусы. Но в клубе не хотели бы включать этот пункт или, по крайней мере, хотели бы его повысить, считая эту цифру недостаточной.
Есть такая украинская поговорка: "И горько кушать и жаль бросить". Это как раз тот случай...
Здесь, безделушку называют жемчужиной. Ну ну.))) У меня, только один вопрос: а где была эта жемчужина на недавнем ЧЕ и в ЛЧ против мертвецкой Барселоны???
Ах да, я совсем забыл- это герой против подвала, середняков и дебютантов, который периодически на полгода исчезает с радаров))).
Есть такая украинская поговорка: "И горько кушать и жаль бросить". Это как раз тот случай...
Здесь, безделушку называют жемчужиной. Ну ну.))) У меня, только один вопрос: а где была эта жемчужина на недавнем ЧЕ и в ЛЧ против мертвецкой Барселоны???
Ах да, я совсем забыл- это герой против подвала, середняков и дебютантов, который периодически на полгода исчезает с радаров))).