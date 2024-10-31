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Спортивный директор «Наполи» провёл встречу с агентом Кварацхелии

вчера, 12:59

«Наполи» работает над продлением контракта с нападающим Хвичей Кварацхелией. Срок действия текущего соглашения истекает в 2027 году.

По информации источника, спортивный директор клуба Джованни Манна провёл очередную встречу с агентом игрока Мамукой Джугели. Неаполитанцы предлагают зарплату в размере 5 миллионов евро за сезон с возможностью повышения в последующие годы, но максимальные цифры не превысят 8 млн.

В окружении футболиста запрашивают 5 млн в первый год с повышением до 8-9 млн с третьего-четвёртого сезона.

Однако основной вопрос в переговорном процессе заключается в пункте об отступных: речь идёт о 80 млн евро плюс комиссия агенту за последующую продажу в качестве признания за то, что летом 2022 года он привёл грузина в команду за 9 млн плюс бонусы. Но в клубе не хотели бы включать этот пункт или, по крайней мере, хотели бы его повысить, считая эту цифру недостаточной.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:12
бизнес, только бизнес !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:30
Кварацхелия главный актив Наполи.
этот контракт только для того, чтоб подороже продать. при продаже еще кучу бонусов получит и клуб и агент.
Capral
Capral
вчера в 14:26, ред.
Анатолий Кандауров.

Есть такая украинская поговорка: "И горько кушать и жаль бросить". Это как раз тот случай...
Здесь, безделушку называют жемчужиной. Ну ну.))) У меня, только один вопрос: а где была эта жемчужина на недавнем ЧЕ и в ЛЧ против мертвецкой Барселоны???

Ах да, я совсем забыл- это герой против подвала, середняков и дебютантов, который периодически на полгода исчезает с радаров))).
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:19
Значит в Наполи наконец-то поняли, что от Хвичи необходимо срочно избавляться, пока на него есть спрос у толстосумов, иначе бы не вели торг об отступных и комиссионных алчному агенту.
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:16
Кварацхелия — это настоящая жемчужина команды. Его прогресс в этом сезоне впечатляет, и я считаю, что он должен стать лицом клуба на следующие годы. Предложение в 80 миллионов кажется слишком низким для такого талантливого игрока. Наполи должно сделать всё возможное, чтобы удержать его и не позволить другим клубам воспользоваться этой ситуацией. Если они хотят конкурировать на высшем уровне, им нужно инвестировать в своих лучших игроков.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:30
А где гарантии, что к "третьему-четвертому" сезону он не сдуется? А 8-9 уже прописаны? Что тогда?
7mp3knmw76h5
7mp3knmw76h5
вчера в 13:03
Продлять Хвичу стопудово
Гость
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