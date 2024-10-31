Спортивный директор «Наполи» провёл встречу с агентом Кварацхелии

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вчера, 12:59

«Наполи» работает над продлением контракта с нападающим . Срок действия текущего соглашения истекает в 2027 году.

По информации источника, спортивный директор клуба Джованни Манна провёл очередную встречу с агентом игрока Мамукой Джугели. Неаполитанцы предлагают зарплату в размере 5 миллионов евро за сезон с возможностью повышения в последующие годы, но максимальные цифры не превысят 8 млн.

В окружении футболиста запрашивают 5 млн в первый год с повышением до 8-9 млн с третьего-четвёртого сезона.

Однако основной вопрос в переговорном процессе заключается в пункте об отступных: речь идёт о 80 млн евро плюс комиссия агенту за последующую продажу в качестве признания за то, что летом 2022 года он привёл грузина в команду за 9 млн плюс бонусы. Но в клубе не хотели бы включать этот пункт или, по крайней мере, хотели бы его повысить, считая эту цифру недостаточной.