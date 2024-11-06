«Милан» одолел «Реал» в матче Лиги чемпионов

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сегодня, 01:00

«Реал» уступил «Милану» в 4-м туре Лиги чемпионов (1:3).

Малик Тиав обеспечил гостям преимущество на 12-й минуте. Винисиус Жуниор на 23-й реализовал пенальти и сравнял счет. Альваро Мората забил на 39-й, а Тиджани Рейндерс отметился на 73-й.

После этой игры «сливочные» и «россонери» идут в средней части общей таблицы (у обоих коллективов по 6 очков).