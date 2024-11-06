«Милан» одолел «Реал» в матче Лиги чемпионов

«Реал» уступил «Милану» в 4-м туре Лиги чемпионов (1:3).
Малик Тиав обеспечил гостям преимущество на 12-й минуте. Винисиус Жуниор на 23-й реализовал пенальти и сравнял счет. Альваро Мората забил на 39-й, а Тиджани Рейндерс отметился на 73-й.
После этой игры «сливочные» и «россонери» идут в средней части общей таблицы (у обоих коллективов по 6 очков).
9 голов пропущено в 3 домашних матчах.
На протяжении всех игр этого сезона:
- штрафная пустая, катают мяч в центре поля, на замену нет ни одного напа-столба
- угловые, штрафные - ноль пользы
- баланс между линиями утерян с уходом Крооса полностью (шутка ли, до Вини не доставляют мяч
- из-за предыдущего пункта постоянные обрезы, потери мяча после вынужденных от безвыходности ударов или навесов - это всегда сложно для обороны (и с этим связана жалкая попытка заменить Модрича на Себальоса)
Наибольшее омерзение от «болельщиков» Реала на стадионе и в пабликах. Команда подарила столько ЛЧ, рекордов и эмоций. Обалдеть - два поражения подряд. Оглушительный свист. Эпоха потребления.
Все получится. Терпения клубу и Анчелотти с Мбаппе персонально (последний отыграл матч весьма сносно, никаких обостряющих пасов на него было, как и тактики в целом)
Милан - молодцы. Удачи Фонсеке, достойный тренер.
9 голов пропущено в 3 домашних матчах.
На протяжении всех игр этого сезона:
- штрафная пустая, катают мяч в центре поля, на замену нет ни одного напа-столба
- угловые, штрафные - ноль пользы
- баланс между линиями утерян с уходом Крооса полностью (шутка ли, до Вини не доставляют мяч
- из-за предыдущего пункта постоянные обрезы, потери мяча после вынужденных от безвыходности ударов или навесов - это всегда сложно для обороны (и с этим связана жалкая попытка заменить Модрича на Себальоса)
Наибольшее омерзение от «болельщиков» Реала на стадионе и в пабликах. Команда подарила столько ЛЧ, рекордов и эмоций. Обалдеть - два поражения подряд. Оглушительный свист. Эпоха потребления.
Все получится. Терпения клубу и Анчелотти с Мбаппе персонально (последний отыграл матч весьма сносно, никаких обостряющих пасов на него было, как и тактики в целом)
Милан - молодцы. Удачи Фонсеке, достойный тренер.