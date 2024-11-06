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«Милан» одолел «Реал» в матче Лиги чемпионов

сегодня, 01:00
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 3Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Реал» уступил «Милану» в 4-м туре Лиги чемпионов (1:3).

Малик Тиав обеспечил гостям преимущество на 12-й минуте. Винисиус Жуниор на 23-й реализовал пенальти и сравнял счет. Альваро Мората забил на 39-й, а Тиджани Рейндерс отметился на 73-й.

После этой игры «сливочные» и «россонери» идут в средней части общей таблицы (у обоих коллективов по 6 очков).

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 16:37
Ааа, вон оно как, значит только Кроос ушел? А ничего страшного, что Куртуа и Карвахаль травмированы, и что Родриго только только возвращается? И что у Милитао и остальных спад?
bars098
bars098
сегодня в 16:24
Мандраж после Барсы не прошел 😁 Барса их из угла в угол гоняли)
3ton
3ton
сегодня в 15:53
Ничего в игре Реала не изменилось с того сезона , как была игра серая , так и осталось .
Ушел скорее фарт , который был в том сезоне , где что должно было залететь в ворота Реала не залетало , а каждый второй удар у Реала - гол.
Бумеранг он такой .
Ждём Хаби Алонсо ,который показывает свой реальный уровень в этом сезоне.
Получать 0-4 от Барселоны для его привычно будет Ддд
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:35, ред.
Посмотрел матч в записи. Охи и ахи местных болел Реала я, увы, не разделяю. Никакой катастрофы для Мадрида лично я не вижу. Само качество игры в мяч, взаимодействия линий у Реала как были на заоблачном уровне, так и остались.
В этой связи, на дефицит моментов у ворот Милана Реалу грех жаловаться, - их было предостаточно. Неоднократно мог забивать как Вини, так и Мбаппе. Таже хрень, кстати, была и в матче с Барселоной, где процент реализации у форвардов РМ был плохой. Карло надо поправить элементы завершения атак у нападающих и всё будет нормально.
Ну и ...конечно... Джуд в роли правого вингера - ... ну не его это позиция, и думаю, что Анчелотти свой косяк увидел.

P.S. Милан с победой..., хотя первый гол Малик Тиав забил спорно - перед ударом головой он правой рукой толкнул Тчуамени, обеспечив себе пространство для выстрела.

PP.SS. И да. Оглядываясь назад..., если Перес и ошибался в своих кадровых решениях, то уход Рамоса Серёжи - одно из них. Даже в свои сегодняшние 38 лет он был бы способен рулить защитой, которая откровенно хромает, когда надо зонно разобрать соперника по игрокам и крыть оппонента при стандартах, ибо много..., ну ооооочень много сливочные пропускают после навесов и корнеров.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 11:02
Судья молодец,судил справедливо,не подкупаемый судья.
Им надо купить Халанда,Кейна,Рафинью,Ямала,Кубарси итд.иначе ничего не получится.Реал обычная команда,но пиарят его необычно удачно.
Раз там Мбаппе,значит ПСЖ 2 и ничено не светит.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 10:53, ред.
Посмотрел подробный отчёт о матче. Особое внимание обратил на лица футболистов "Реала", которые порой более выразительнее скажут о настроении игроков. Так вот. "Сливочные" хотели выиграть, настрой был оптимальным, самоотдача на высоте, расстраивались, когда не реализовывали моменты. Одним словом, ни одного упрёка с моей стороны не заслужили. Но вот как бывает в футболе: три полумомента у их ворот - три гола. Где-то футболисты "Реала" чуть не доработали, где-то могли подумать, что гости ни на что не способны, учитывая слабую игру в чемпионате Италии; в общем, сами не ожидали, что "Милан" способен забить три мяча. Одним словом - гром среди ясного неба. Как для футболистов, так и болельщиков, и специалистов.
Agamaga_05
Agamaga_05
сегодня в 10:39
После Барселоны поплыл сливочный клуб. Нельзя кричать про величие на каждом углу, нужно это доказывать в каждой игре, сегодня ты, а завтра тебя.

До прихода Мбаппе сколько разговоров было, что конкурентов не будет, всех уничтожат на своём пути, а на деле пшик...

А на деле будет так, что вас просто раскатают юноши из Каталонии!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:12
Реал опозорился у себя на поле !!!
Incredulous
Incredulous
сегодня в 09:04, ред.
Кажется у папы Карло всё поломалось. Игры нет от слова совсем. Что такое прессинг соперника забыли уже давно. Просто бегают по полю десять высококлассных игроков, не знакомых друг с другом. Голы забиваются не из-за командных действий, а исключительно из-за индивидуальных качеств отдельных игроков. Если даже Вальверде умудрился выпасть из игры, который является мотором команды, то у команды действительно проблемы. По сути даже не кого отдельно критиковать, потому что плохо играли абсолютно все. Линия атаки - это просто классические "Лебедь, рак и щука", каждый занимается своим делом, не обращая внимания на других. Линия обороны - это вовсе не линия, а живой коридор с красной дорожкой для соперника к собственным воротам. Поставить медленного Васкеса против скоростно Рафы Леао, это не похоже на решение мудрого Анчи. Я, конечно понимаю, что на правом фланге защиты проблема с игроками, но почему, как уже написал уважаемый "95-shishani-95", не поставить Милитао на правый фланг, а Тчуамени в центр. Сам же Тчуамени, вместо того, чтобы разрушать атаки соперника, наоборот помогает им их создавать, Модрич просто уже не вывозит такой темп и уровень, никто не молодеет. Вальверде просто выпал из обоймы, и бегал по своим делам. Винисиус решил, что пятнадцати минут игры на поле вполне достаточно. Беллингем кажется вообще забыл как попадать мячом в створ ворот. Наверное единственный к кому претензий чуть меньше чем к остальным, это Мбаппе, который по крайней мере хоть как-то обострял, переигрывал защиту соперника и бил по воротам, при это даже попадая в створ ворот, но это никак его не оправдывает, так как в общем, матч он провалил как и остальные, просто может не с таким треском. Так что пока намечается тенденция на временный спад команды, а вот как долго он продлится, вопрос остаётся открытым.
DXTK
DXTK
сегодня в 08:48
Реал проиграл понятно...... вся команда до сих пор переживает из-за того, что Виннисиус не получил золотой мяч........ так что не до футбола мадриду...........
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:20
Похоже Анчелотти весь выдохся . Два таких поражения подряд.
q8er4fxax89b
q8er4fxax89b
сегодня в 07:33
Милан приятно удивил
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:24
Вот что происходит, когда тренер осознаёт, что сзади него занесен Волшебный пинч...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 07:15
Папа Карло, пора в чувство приводить своих звёзд....
Amiralla
Amiralla
сегодня в 07:12
О как я рад этому достижению "лучшего клуба мира"! Хахаха.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 07:05
    Colchoneros
    Colchoneros
    сегодня в 07:01
    Хороший Реал „мертвый" Реал!
    Вещий
    Вещий
    сегодня в 06:46
    Вот и пришел черепашка... похоже теперь у Реала появилось "проклятие Кейна"
    Мessi 10
    Мessi 10
    сегодня в 06:43
    Закономерная победа топа над аутсайдером. Даже левая пенка золотомячиста не спасла, ждём Мбаппе с Вянисиусом в тройке претендентов на следующий ЗМ 😊
    ABir
    ABir
    сегодня в 06:36
    Реал попал в яму, проигрыш Барселоне, теперь вот Милану
    stanichnik
    stanichnik
    сегодня в 05:27, ред.
    Вот так случай! После Барсы ещё и с Миланом конфуз приключился.
    STVA 1
    STVA 1 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 05:24
    А может ТАКИЕ команды унизили Реал? Нельзя так относиться к другим
    AlkoZavrRex
    AlkoZavrRex
    сегодня в 05:16
    Реалу нужно больше суперзвёзд. Ещё человек 10.
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:14
    Милан впомнил, как играют в футбол !
    а сопернику это не удалось
    Дядя Ваня на диване
    Дядя Ваня на диване
    сегодня в 04:37, ред.
    Игры у Реала и в прошлом сезоне не было, просто нереальный фарт закончился. Мбаппе тут ни при чём.
    Zhgoon
    Zhgoon
    сегодня в 03:04
    Отличный футбол сыграли обе команды. Атакующий открытый футбол, создали кучу моментов, каждая команда ударила в створ раз 8 наверное, но при этом отыграли без грязной игры и прочих подлостей.
    УЕСКА
    УЕСКА
    сегодня в 02:25
    Реал вообще никакой. Мбаппе развалил команду.
    SeregaMilan55555
    SeregaMilan55555
    сегодня в 02:08
    Сегодня результаты матчей ЛЧ просто удивляют 🤔
    амурец
    амурец
    сегодня в 02:06
    да ужжжж, что то происходит с Реалом, надо что то менять, но надеемся, что в скором времени Реал станет прежним Реалом
    Alex_67
    Alex_67
    сегодня в 01:50
    Вот это да...
    Сегодня чудесный день для европейского футбола. Есть несколько сюрпризов. Я думаю, что после таких побед тренеров не увольняют. Футболисты россонери своей игрой, скорее всего, сохранили нынешнего тренера. Браво, Милан!!!
    Гость
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