ПСВ разгромил «Жирону» в матче Лиги чемпионов

ПСВ крупно обыграл «Жирону» в 4-м туре Лиги чемпионов (4:0).
Райан Фламинго открыл счет на 16-й минуте, Малик Тилльман удвоил преимущество команды на 33-й. Йохан Бакайоко отличился на 83-й, а на 89-й автоголом отметился Ладислав Крейчи.
У гостей за вторую желтую карточку на 55-й с поля был удален Арнау Мартинес.
После этой игры ПСВ находится в середине общей таблицы (5 баллов), «Жирона» расположилась в нижней ее части (3 пункта).
А вот Эйндховен сейчас на лихом коне, забивая при этом кучу шаров не только в Эредивизии, но и Европе.
А вот Эйндховен сейчас на лихом коне, забивая при этом кучу шаров не только в Эредивизии, но и Европе.
А так, во всем согласен!!!!!!!
А так, во всем согласен!!!!!!!
В общем, если не хотим больших неприятностей, то нужно срочно отправлять Личку в отставку. Он сдулся. Ничего нового и тем более вдохновенного от него ждать уже бесполезно.
В общем, если не хотим больших неприятностей, то нужно срочно отправлять Личку в отставку. Он сдулся. Ничего нового и тем более вдохновенного от него ждать уже бесполезно.
странно ожидать, что они смогут играть хоть сколь близко к прошлогоднему уровню.
а в ЛЧ нет опыта.
зато Милан повел в счете)))
странно ожидать, что они смогут играть хоть сколь близко к прошлогоднему уровню.
а в ЛЧ нет опыта.
зато Милан повел в счете)))
...как тут Вертинского не вспомнить!
...как тут Вертинского не вспомнить!