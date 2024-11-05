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ПСВ разгромил «Жирону» в матче Лиги чемпионов

вчера, 22:40
ПСВЛоготип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)4 : 0Логотип футбольный клуб ЖиронаЖиронаМатч завершен

ПСВ крупно обыграл «Жирону» в 4-м туре Лиги чемпионов (4:0).

Райан Фламинго открыл счет на 16-й минуте, Малик Тилльман удвоил преимущество команды на 33-й. Йохан Бакайоко отличился на 83-й, а на 89-й автоголом отметился Ладислав Крейчи.

У гостей за вторую желтую карточку на 55-й с поля был удален Арнау Мартинес.

После этой игры ПСВ находится в середине общей таблицы (5 баллов), «Жирона» расположилась в нижней ее части (3 пункта).

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:35
Ожидаемая тухлая игра он ноунеймов из Жироны, которые прыгнули выше головы в прошлом регулярном турнире и сдохли в нынешнем.
А вот Эйндховен сейчас на лихом коне, забивая при этом кучу шаров не только в Эредивизии, но и Европе.
112910415
112910415
сегодня в 05:57
Жирона незаметно растаяла
7pjpkdwjbu5q
7pjpkdwjbu5q
сегодня в 04:59
Один аутсайдер обыграл другого. Всего-то.
Capral
Capral ответ smiliel (раскрыть)
сегодня в 00:09, ред.
Вы ошиблись номером, Дружище...
А так, во всем согласен!!!!!!!
smiliel
smiliel
сегодня в 00:03
Очередная убогая игра Динамо. Медленно но верно превращаемся в посредственного середняка. Вратари играют безобразно, защита - проходной двор, ни мысли, ни здравого смысла в игре. Медленно бегают по полю. Уже поднадоела безобразная игра Гладышева. Грулёв никакой. Скопинцев превратился в ноль. Почти то же и Макаров. Кутицкий - посредственность. Гагнидзе тоже деградирует. О Караскале я молчу.
В общем, если не хотим больших неприятностей, то нужно срочно отправлять Личку в отставку. Он сдулся. Ничего нового и тем более вдохновенного от него ждать уже бесполезно.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:19
по сути это и близко не Жирона прошлого сезона)))
странно ожидать, что они смогут играть хоть сколь близко к прошлогоднему уровню.
а в ЛЧ нет опыта.
зато Милан повел в счете)))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:59, ред.
Лайк за А.Вертинского. Если скажете, в каком известном фильме прозвучали эти строки, поставлю ещё один. А если скажете, кто его жена и дочери, - ещё один в вашу копилку. В любом случае, спасибо.
shur
shur
вчера в 22:54
...помнится про Жирону, команда атас,она ещё себя покажет...!
...как тут Вертинского не вспомнить!
sihafazatron
sihafazatron ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 22:46
Всех лидеров продали, это было очевидно. Им только ПСЖ забить не может))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:45
Живая игра получилась)))
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:44
Жирона совсем не похожа на команду прошлого сезона...
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