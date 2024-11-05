ПСВ разгромил «Жирону» в матче Лиги чемпионов

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вчера, 22:40

ПСВ крупно обыграл «Жирону» в 4-м туре Лиги чемпионов (4:0).

Райан Фламинго открыл счет на 16-й минуте, Малик Тилльман удвоил преимущество команды на 33-й. Йохан Бакайоко отличился на 83-й, а на 89-й автоголом отметился Ладислав Крейчи.

У гостей за вторую желтую карточку на 55-й с поля был удален Арнау Мартинес.