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«Локомотив» переиграл «Динамо» в матче Кубка России

вчера, 22:42
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Динамо» уступило «Локомотиву» в 1-м матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (1:2).

Сесар Монтес вывел гостей вперед на 26-й минуте, на 28-й счет сравнял Эль Мехди Маухуб. Победный гол на 52-й забил Сергей Пиняев.

Ответная игра состоится 28 ноября.

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04 ноября
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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 10:40
А, поезд - чух,чух,чух-Огни мерцали, огни мерцали, когда поезд уходил))))
Ев17
Ев17
сегодня в 09:30
Проиграли в скорости действий, везде Локо чуть быстрее был. Ну и Лещук смотрел футбол, когда второй забивали
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ shur (раскрыть)
сегодня в 06:57
Тот самый случай:"Промолчал бы, тогда б за умного сошёл бы". Но шняга клон губера, два нарцисса-имбицила...
112910415
112910415
сегодня в 05:53
живая взаимная игра
qxhq6v3qm8qd
qxhq6v3qm8qd
сегодня в 05:00
А букмекеры больше верили в Динамо ...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:21, ред.
В принципе, "Динамо" играло нормально, и я не понимаю нападок на них некоторых пользователей. Проиграли, ну так что ж, голову теперь пеплом посыпать, и детей в школу не водить ? Да и соперник у них был не лыком шит. Соперник, который тоже хотел выиграть. Так что заканчивайте с нападками на "Динамо". Впереди более важные игры в чемпионате России, и я предлагаю мерить уровень команды по этому турниру, а не по Кубку, который в последние годы потерял свою актуальность.
Capral
Capral
сегодня в 00:05
Прошелся по некоторым динамовским сайтам и на что обратил внимание, что, люди, постепенно начинают прозревать, по поводу руководства, то-есть ВТБ. Большинство истинных болельщиков настоящего Динамо не доверяют банкирам и считают их неискренними в отношении клуба. Ну что ж, для начала уже не плохо... Я вероятно не доживу до того счастливого дня, когда, некогда роДное Динамо вернется в родную гавань, вернет себе звания, погоны, а вместе с ними- свои Великие, настоящие традиции. Уверен, так- обязательно будет!!!!!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:39
Болельщиков Локо с победой. Если Личка считает, что Кубок можно завоевать через Путь регионов, то он ошибается, там на его пути будут стоять и Спартак с Краснодаром, а им Динамо в этом сезоне уже проигрывало, при чём красно-белым дважды.
Болейте за своих, а не против чужих!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:30
больше года Динамо не проигрывал Локо...
Байкал-38
Байкал-38 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 23:21
Так я и не плачу по этому поводу.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:05
Паровоз с заслуженной Победой !
sv_1969
sv_1969 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 23:03
Хотите реально конкурентной борьбы, то требуйте единоразового начисления очков за месяц, единого для всех и реальных коэффициентов на ставки.
Только в этом случае клоновод будет все равно в выигрыше! Ничего тут особо не сделать к сожалению((
drug01
drug01
вчера в 23:02
Счёт по игре, локомотив играл лучше!
баск
баск
вчера в 23:01
Фееричная серия травм у Динамо продолжается и даже не думает иссякать. Сегодня сначала выяснилось, что выбыл Лунёв, а уже в ходе самой игры пришлось покинуть поле Фернандесу.
Этак к зимнему перерыву у нас до батареи одни уши доедут..

Локомотив же выглядит довольно внушительно.
Полтайма очень прилично поджимал, забил, но динамовцы, быстро ответив, вскоре освоились и создали неплохую контригру.

Выровнявшись ещё до перерыва и став обоюдоострой, игра во втором тайме продолжилась в том же ритме и держала в напряжении.
Результатом нам довольными быть не с чего, а вот по игре большого разочарования скорее нет, чем оно есть.

Во всяком случае, мы провели матч сильнее- более упорядоченно и осмысленно- чем предыдущий в чемпе с Ростовом.
Однако не получилось, да и Лещ безобразно накосячил со вторым пропущенным голом..

Вообще, у нас изначально играл полурезерв, МихМих же не впервые на ранних этапах кубка вывел на поле практически основу, из чего следует, что Локомотив очень хочет кубок и старается обезопаситься даже от случайных неприятностей
в турнире, рискуя перегрузить основу..

Что ж, пока у него это проходит без негативных последствий и с успехом.
Локомотиву спасибо за игру и до встречи в ответном матче..
За адекватность
За адекватность
вчера в 22:59
Вполне себе бодренький матч. Опять молниеносный обмен голами имел место быть. Не успели футболисты "Локо" толком порадоваться забитому мячу, как уже из своих пришлось доставать. И все же как по мне "железнодорожники" выглядели получше своих оппонентов. Такой, скажем так, легкий воздушный футбол в их исполнении. Батраков конечно лихо со стандартов подает. Короче говоря болельщиков "Локо" с победой, ну а болельщикам "Динамо", с учетом формулы турнира, условно посыпать голову пеплом от поражения полагаю не стоит. Как-то так с моей колокольни.
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 22:56
Сегодня Личке охарактеризовать игру Динамо, одним матерным словом не получится, надо min предложение из 5-ти слов, 3-х этажного мата!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:54
Паровозов с победой!
Личку в отставку зимой?
shur
shur
вчера в 22:48
...Шнягин на высоте, про Динамо:"....Строили город,гвоздя не хватило!!!" ....Аминь!!!
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