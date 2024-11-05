«Локомотив» переиграл «Динамо» в матче Кубка России

«Динамо» уступило «Локомотиву» в 1-м матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (1:2).
Сесар Монтес вывел гостей вперед на 26-й минуте, на 28-й счет сравнял Эль Мехди Маухуб. Победный гол на 52-й забил Сергей Пиняев.
Ответная игра состоится 28 ноября.
«Динамо» уступило «Локомотиву» в 1-м матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (1:2).
Сесар Монтес вывел гостей вперед на 26-й минуте, на 28-й счет сравнял Эль Мехди Маухуб. Победный гол на 52-й забил Сергей Пиняев.
Ответная игра состоится 28 ноября.
Этак к зимнему перерыву у нас до батареи одни уши доедут..
Локомотив же выглядит довольно внушительно.
Полтайма очень прилично поджимал, забил, но динамовцы, быстро ответив, вскоре освоились и создали неплохую контригру.
Выровнявшись ещё до перерыва и став обоюдоострой, игра во втором тайме продолжилась в том же ритме и держала в напряжении.
Результатом нам довольными быть не с чего, а вот по игре большого разочарования скорее нет, чем оно есть.
Во всяком случае, мы провели матч сильнее- более упорядоченно и осмысленно- чем предыдущий в чемпе с Ростовом.
Однако не получилось, да и Лещ безобразно накосячил со вторым пропущенным голом..
Вообще, у нас изначально играл полурезерв, МихМих же не впервые на ранних этапах кубка вывел на поле практически основу, из чего следует, что Локомотив очень хочет кубок и старается обезопаситься даже от случайных неприятностей
в турнире, рискуя перегрузить основу..
Что ж, пока у него это проходит без негативных последствий и с успехом.
Локомотиву спасибо за игру и до встречи в ответном матче..
Этак к зимнему перерыву у нас до батареи одни уши доедут..
Локомотив же выглядит довольно внушительно.
Полтайма очень прилично поджимал, забил, но динамовцы, быстро ответив, вскоре освоились и создали неплохую контригру.
Выровнявшись ещё до перерыва и став обоюдоострой, игра во втором тайме продолжилась в том же ритме и держала в напряжении.
Результатом нам довольными быть не с чего, а вот по игре большого разочарования скорее нет, чем оно есть.
Во всяком случае, мы провели матч сильнее- более упорядоченно и осмысленно- чем предыдущий в чемпе с Ростовом.
Однако не получилось, да и Лещ безобразно накосячил со вторым пропущенным голом..
Вообще, у нас изначально играл полурезерв, МихМих же не впервые на ранних этапах кубка вывел на поле практически основу, из чего следует, что Локомотив очень хочет кубок и старается обезопаситься даже от случайных неприятностей
в турнире, рискуя перегрузить основу..
Что ж, пока у него это проходит без негативных последствий и с успехом.
Локомотиву спасибо за игру и до встречи в ответном матче..