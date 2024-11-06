Хет-трик Дьёкереша позволил «Спортингу» переиграть «Манчестер Сити»

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сегодня, 00:58

«Спортинг» выиграл у «Манчестер Сити» в 4-м туре Лиги чемпионов (4:1).

Фил Фоден вывел гостей вперед на 4-й минуте, Виктор Дьёкереш сравнял счет на 38-й. Максимилиано Араухо на 46-й обеспечил хозяевам поля преимущество. На 49-й и 81-й Дьёкереш реализовал удары с «точки».

После этой игры «львы» и «горожане» находятся в верхней части общей таблицы (10 и 7 очков соответственно).