Хет-трик Дьёкереша позволил «Спортингу» переиграть «Манчестер Сити»

«Спортинг» выиграл у «Манчестер Сити» в 4-м туре Лиги чемпионов (4:1).
Фил Фоден вывел гостей вперед на 4-й минуте, Виктор Дьёкереш сравнял счет на 38-й. Максимилиано Араухо на 46-й обеспечил хозяевам поля преимущество. На 49-й и 81-й Дьёкереш реализовал удары с «точки».
После этой игры «львы» и «горожане» находятся в верхней части общей таблицы (10 и 7 очков соответственно).
Одна приятная новость сегодня: КДБ вернулся на поле хоть на немного)))
Одна приятная новость сегодня: КДБ вернулся на поле хоть на немного)))
Футбол просто взял и победил деньги. Гвардиола, а ведь тебя сегодня отхлестали по щекам. Учись, в эту игру надо играть так, как Спортинг. Манчестер Сити разочаровал. А вот Дьекереш сегодня значительно подрос в цене. За ним выстраивается очередь.
Футбол просто взял и победил деньги. Гвардиола, а ведь тебя сегодня отхлестали по щекам. Учись, в эту игру надо играть так, как Спортинг. Манчестер Сити разочаровал. А вот Дьекереш сегодня значительно подрос в цене. За ним выстраивается очередь.