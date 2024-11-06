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Хет-трик Дьёкереша позволил «Спортингу» переиграть «Манчестер Сити»

сегодня, 00:58
СпортингЛоготип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)4 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Спортинг» выиграл у «Манчестер Сити» в 4-м туре Лиги чемпионов (4:1).

Фил Фоден вывел гостей вперед на 4-й минуте, Виктор Дьёкереш сравнял счет на 38-й. Максимилиано Араухо на 46-й обеспечил хозяевам поля преимущество. На 49-й и 81-й Дьёкереш реализовал удары с «точки».

После этой игры «львы» и «горожане» находятся в верхней части общей таблицы (10 и 7 очков соответственно).

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 15:49
... модной становится счёт 4:1 ,для кого то убедительный, а кому то унизительный, шок,транс...(без названия Клубов,сами знаете...!) ...!!!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:24
Это была знатная вечеринка Спортинга и Милана....))
Надо понимать корсары сделали прощальный подарок своему тренеру!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 13:22, ред.
Раньше проходные игры были только в нац. чемпах, а теперь и до ЛЧ добрались.
Кому нужен такой формат, когда топ тима может волынить на средних оборотах 8 игр (где надо - включаться, где не надо - беречь силы и класть на результат) на групповом этапе, после чего всё равно окажется в плей офф ?!

Не любите мозг, г-н Чефер! Возвращайте подгруппы по 4 команды, где каждый матч и очко были на вес золота!
zim289
zim289
сегодня в 12:37
Вот, это Гвардиола oбocpaлcя 😁
allemz
allemz ответ Ruslik1982 (раскрыть)
сегодня в 10:53
Ты сезон 2023 года пересматриваешь? Ты вообще в потоке или где-то?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 09:54
Психологически тяжело в каждом матче играть на победу, тем более с "невзрачным", на первый взгляд, соперником, зная, что ты сильнее, и что ты в любом случае выйдешь из группы. Играли по инерции, решив, что уж "такого" соперника возьмут малой кровью. Ничего страшного для "МС" не случилось.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 09:16
какой дикий календарь? такой же как и раньше
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 09:16
лысый физрук
allemz
allemz
сегодня в 09:16
Хотели новый формат? Молодые из-за дикого календаря по-любому будут играть
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 09:13
Эдырсон это жесть, конечно, совсем окаменел, зарос мхом, позорище лютое, ничего не может
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:09
Спортинг устроил грандиозное избиение Манчестер Сити !!!
DXTK
DXTK
сегодня в 08:59, ред.
Да ладно, Гвардиола специально сливает игру проигрывая Спортингу, чтобы МЮ повелся и пригласил Аморима, мол смотрите........ если в ЛЧ Аморим классно разложил на атомы Ман Сити 1-4, то прейдя в МЮ мы вернемся с таким тренером на вершину уже в следующем сезоне, и покончим с гегемонством Пепа......... А в след за Аморимом и Дьекереша заберут......
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 08:45
Вот это сенсация. Мало того, что Сити проиграл, так еще с разгромным счетом. Не скажу, что катастрофа, но Пепу нужно сделать правильные выводы.
adekvat
adekvat
сегодня в 08:07
Приятно однако, и Сити и Реал отгребли по полной.
9e6zgb6vbp45
9e6zgb6vbp45
сегодня в 05:32
Сказывается отсутствие Родри
yvjb268sjrv5
yvjb268sjrv5
сегодня в 05:26
Нипадеццки вчера шарлатана отшарлатанили
112910415
112910415
сегодня в 05:26
размазали великих во втором тайме !
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:21
Отсутствие Родри катастрофически влияет на игру Сити.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 04:47
И не просто переиграли, а разгромили Сити. Это неожиданный результат! Спортинг очень хорош.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 04:41
Отодрали по полной, бывает)
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:02
Я один это вижу?
Футбол просто взял и победил деньги. Гвардиола, а ведь тебя сегодня отхлестали по щекам. Учись, в эту игру надо играть так, как Спортинг. Манчестер Сити разочаровал. А вот Дьекереш сегодня значительно подрос в цене. За ним выстраивается очередь.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:52
Неожиданно, но не смертельно
Спортинг с победой!
sihafazatron
sihafazatron ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:20
Щас ноябрь, можно позволить себе такое, хоть и нежелательно. Посмотрим что будет по весне...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:18
У главных фаворитов на победу в Лиге Чемпионов УЕФА сейчас идёт очень сильный спад.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:18
А что могло бы быть с Юраном?))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 01:17
Неожиданно много они им накидали...
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
сегодня в 01:08
Это просто позор какой-то.🤔.. Амориму, пока не поздно, надо добавить зарплату в МЮ.. 🤭
Sporting
Sporting
сегодня в 00:59
🤭 Доброй ночи!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:59
А так третье подряд поражение сити, хорошо что все игры в разных турнирах) но пора бы уже что-то менять. В прошлом году была примерно такая же осень....
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:58
В первом тайме сити был хорош и могли штуки 3 забить, но пошли на перерыв при счёте 1:1. А потом начало второго тайма просто убило горожан, а дальше хуже и хуже.... Обороны нет вообще также как и опорной зоны. Ну и этот Симпсон явно не игрок основы...Да и Спортинг свои пенальти забивает, а сити свой нет.

Одна приятная новость сегодня: КДБ вернулся на поле хоть на немного)))
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