В случае увольнения из «Реала» Анчелотти может завершить тренерскую карьеру

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вчера, 09:44

Главный тренер мадридского «Реала» назвал единственное условие, при котором он может завершить тренерскую карьеру.

Могу ли я представить себе уход на пенсию? Да, я начал заниматься футболом 48 лет назад, поэтому уже задумываюсь о том дне, когда отойду от дела. Что может вынудить меня остановиться? Увольнение из «Реала». Что касается моей семьи, то жена хочет, чтобы я продолжал.

Анчелотти возглавлял «Реал» с 2013 по 2015 год. Отметим, что 65-летний итальянский специалист вернулся в мадридскую команду в 2021 году и тренирует её по сей день.