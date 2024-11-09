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В случае увольнения из «Реала» Анчелотти может завершить тренерскую карьеру

вчера, 09:44

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти назвал единственное условие, при котором он может завершить тренерскую карьеру.

Могу ли я представить себе уход на пенсию? Да, я начал заниматься футболом 48 лет назад, поэтому уже задумываюсь о том дне, когда отойду от дела. Что может вынудить меня остановиться? Увольнение из «Реала». Что касается моей семьи, то жена хочет, чтобы я продолжал.

Анчелотти возглавлял «Реал» с 2013 по 2015 год. Отметим, что 65-летний итальянский специалист вернулся в мадридскую команду в 2021 году и тренирует её по сей день.

Также в карьере Анчелотти были такие клубы как: «Парма», «Ювентус», «Милан», «Челси», ПСЖ, «Бавария», «Наполи» и «Эвертон».

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Варвар7
Варвар7
вчера в 09:57
48 лет - конечно возможен вариант при увольнении -" Я устал - я вообще ухожу " и вдогонку - "Как меня всё достало"...)
Scorp689
Scorp689
вчера в 09:54
В случае увольнения из «Реала» Анчелотти может завершить тренерскую карьеру ... в Саудовской Аравии...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:48
Да пора уже наверно и на заслуженный отдых. А жене наверно мешает дома)))
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