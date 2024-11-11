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«Локомотив» и Тикнизян ведут переговоры о продлении контракта

вчера, 10:25

«Локомотив» работает над продлением контракта с полузащитником Наиром Тикнизяном. Об этом источнику сообщил спортивный директор московского клуба Дмитрий Ульянов.

Текущий договор футболиста истекает в июне 2026 года.

С Наиром Тикнизяном мы сейчас находимся в процессе переговоров по продлению контракта. Мы периодически начинаем и заканчиваем, находимся с командой в регулярном общении. Нет такого, что мы сделали предложение, а он думает. Мы общаемся. Это непростой момент в наших реалиях. Хотим сохранить Тикнизяна? Мы хотим сохранить всех, никого не планируем продавать. Мы знаем, что все футболисты будут играть, иначе зачем мы их приглашали. Нам важна глубина состава, поэтому на продажу никого не выставляем.

Переговоры с Ильёй Лантратовым о продлении контракта также ведутся, всё это за один день не делается. Но будет всё хорошо. Посмотрим, получится ли завершить переговоры до зимы.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:20
До 2026 еще куча времени,куда спешить.
4wua4kzevjck
4wua4kzevjck
вчера в 11:43
Особенно нелегко руководству Локо даются переговоры с агентом футболиста
lotsman
lotsman
вчера в 11:41
Сохранить Тикнизяна?! А что, он решил завершить карьеру? Ведь не скажете же вы, что на него очередь стоит.)
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:30
А разве на него, на Тикнизяна, много претендентов? Больше, чем в Локомотиве, ему в России могут заплатить только Зенит и Спартак, но их интереса не видно. За рубежом возможен интерес совсем слабых клубов... Соответственно аппетиты по зарплате придётся значительно снизить.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:04
Видимо Наир торгуется все ещё...
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