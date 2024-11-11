«Локомотив» и Тикнизян ведут переговоры о продлении контракта

«Локомотив» работает над продлением контракта с полузащитником . Об этом источнику сообщил спортивный директор московского клуба .

Текущий договор футболиста истекает в июне 2026 года.

С Наиром Тикнизяном мы сейчас находимся в процессе переговоров по продлению контракта. Мы периодически начинаем и заканчиваем, находимся с командой в регулярном общении. Нет такого, что мы сделали предложение, а он думает. Мы общаемся. Это непростой момент в наших реалиях. Хотим сохранить Тикнизяна? Мы хотим сохранить всех, никого не планируем продавать. Мы знаем, что все футболисты будут играть, иначе зачем мы их приглашали. Нам важна глубина состава, поэтому на продажу никого не выставляем.

Переговоры с Ильёй Лантратовым о продлении контракта также ведутся, всё это за один день не делается. Но будет всё хорошо. Посмотрим, получится ли завершить переговоры до зимы.