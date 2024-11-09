Представитель Батракова: «Мы подписали допсоглашение к контракту»

Представитель полузащитника «Локомотива» рассказал о ситуации с контрактом игрока.

Текущее соглашение хавбека рассчитано до лета 2027 года.

В рамках действующего договора мы договорились с гендиректором и спортивным директором клуба о том, чтобы улучшить условия контракта Алексея. Они отнеслись к этому с пониманием. Мы подписали дополнительное соглашение к контракту. То есть контракт как был, так и останется, только в рамках дополнительного соглашения условия Алексея улучшены. У Алексея был пункт, по которому условия улучшаются после того, как футболист проведёт определённое количество матчей. Клуб не стал дожидаться этого срока и раньше активировал этот пункт. Ничего колоссального там нет, всё более чем приземлённо.

Подписано ли уже дополнительное соглашение? Да. Это произошло дней 10-12 назад. Кроме того, есть договорённость о том, что по окончании первого этапа соревнований встретимся и в спокойном режиме начнём прорабатывать новое соглашение. Если всех устроит, будет новый контракт с новыми сроками.