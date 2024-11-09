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Представитель Батракова: «Мы подписали допсоглашение к контракту»

вчера, 18:18

Представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев рассказал о ситуации с контрактом игрока.

Текущее соглашение хавбека рассчитано до лета 2027 года.

В рамках действующего договора мы договорились с гендиректором и спортивным директором клуба о том, чтобы улучшить условия контракта Алексея. Они отнеслись к этому с пониманием. Мы подписали дополнительное соглашение к контракту. То есть контракт как был, так и останется, только в рамках дополнительного соглашения условия Алексея улучшены. У Алексея был пункт, по которому условия улучшаются после того, как футболист проведёт определённое количество матчей. Клуб не стал дожидаться этого срока и раньше активировал этот пункт. Ничего колоссального там нет, всё более чем приземлённо.

Подписано ли уже дополнительное соглашение? Да. Это произошло дней 10-12 назад. Кроме того, есть договорённость о том, что по окончании первого этапа соревнований встретимся и в спокойном режиме начнём прорабатывать новое соглашение. Если всех устроит, будет новый контракт с новыми сроками.

В субботнем матче с «Факелом» Батраков сделал дубль с пенальти и теперь с 10 голами возглавляет список бомбардиров нынешнего сезона РПЛ.

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Борис2876
Борис2876
сегодня в 04:25
Игрок безусловно перспективный, лишь бы не испортили.
nikolah
nikolah ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:13
Ну тут уже к Валеверим вопросы
cska1948
cska1948 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:53
Неужели непонятно? В повышении зарплаты.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:32
Почему в сборную не зовут ??
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:44
Агент уже заговорил о новом соглашении - аппетит приходит во время еды...)
8s9wh2xqe785
8s9wh2xqe785
вчера в 19:38
Алексей заслужил.
lotsman
lotsman
вчера в 18:44
А в чём заключаются эти улучшения?)
ABir
ABir
вчера в 18:42
Из рассказа агента сквозит через все щели, что он ожидал гораздо большего улучшения условий для своего подопечного.
112910415
112910415
вчера в 18:40
представителем Батракова на данном этапе очень приятно быть )
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:23
Зарплату подняли это хорошо))
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