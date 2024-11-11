В «Спортинге» оценили шансы на сохранение Дьёкереша в клубе

Президент «Спортинга» Фредерико Варандас ответил на вопрос о возможной продаже нападающего Виктора Дьёкереша.
Ничего не могу обещать. Если какой-либо клуб придет и заплатит стоимость отступных, а сам игрок захочет уйти, то он уйдет. Но я не думаю, что это случится в январе.
Как по мне то в Арсенале он будет ко двору, канонирам давно не хватало именно завершителя
Как по мне то в Арсенале он будет ко двору, канонирам давно не хватало именно завершителя
Холанда в Реал, а вот Дьокереша в МС))) кто знает, может, такое случится.
Реалу нужны звезды, а Холанд по медийней, чем Виктор.
так что, тут выбор Переса очевиден))
Холанда в Реал, а вот Дьокереша в МС))) кто знает, может, такое случится.
Реалу нужны звезды, а Холанд по медийней, чем Виктор.
так что, тут выбор Переса очевиден))