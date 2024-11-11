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В «Спортинге» оценили шансы на сохранение Дьёкереша в клубе

вчера, 18:56

Президент «Спортинга» Фредерико Варандас ответил на вопрос о возможной продаже нападающего Виктора Дьёкереша.

Ничего не могу обещать. Если какой-либо клуб придет и заплатит стоимость отступных, а сам игрок захочет уйти, то он уйдет. Но я не думаю, что это случится в январе.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:30
клуб выручит приличные деньги ... это неизбежно !
kazakoff
kazakoff
вчера в 21:34
Виктор по сути нашёл свою команду и правильнее как кажется будет пока продолжить выступления за Спортинг, но естественно деньги и амбиции могут перевесить всё
Как по мне то в Арсенале он будет ко двору, канонирам давно не хватало именно завершителя
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:01
Дьокереш как командный игрок, лучше Холанда.
Холанда в Реал, а вот Дьокереша в МС))) кто знает, может, такое случится.
Реалу нужны звезды, а Холанд по медийней, чем Виктор.
так что, тут выбор Переса очевиден))
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