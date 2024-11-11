В «Спортинге» оценили шансы на сохранение Дьёкереша в клубе

Президент «Спортинга» Фредерико Варандас ответил на вопрос о возможной продаже нападающего .

Ничего не могу обещать. Если какой-либо клуб придет и заплатит стоимость отступных, а сам игрок захочет уйти, то он уйдет. Но я не думаю, что это случится в январе.