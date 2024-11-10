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«Арсенал» хочет подписать полузащитника «Комо»

вчера, 13:28

Полузащитник «Комо» Николас Пас может перебраться в топ-клуб.

Как сообщается, интерес к подписанию футболиста проявляет «Арсенал».

В нынешнем сезоне на счету Паса 1 гол и 4 результативные передачи в 11 матчах.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:55
Молодой игрок с очень футбольной фамилией не дождавшись шанса закрепиться в Мадридском Реале наконец таки летом покинул клуб и подписал полноценный контракт с Комо, правда в Мадриде подстраховались и прописали пункт о первоочередном праве выкупа, так что даже если Арсенал и решит его купить, то сначала должны получить "одобрение" Реала...
Нужен ли Пас Арсеналу?! Как по мне если и брать игрока, то уже готового для игры в старте, а Нико это только для усиления скамейки и то большой вопрос, как покажет себя в АПЛ?!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:32
Думаю, будет от этого польза...
Гость
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