«Арсенал» хочет подписать полузащитника «Комо»

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вчера, 13:28

Полузащитник «Комо» может перебраться в топ-клуб.

Как сообщается, интерес к подписанию футболиста проявляет «Арсенал».

В нынешнем сезоне на счету Паса 1 гол и 4 результативные передачи в 11 матчах.