«Арсенал» хочет подписать полузащитника «Комо»

Полузащитник «Комо» Николас Пас может перебраться в топ-клуб.
Как сообщается, интерес к подписанию футболиста проявляет «Арсенал».
В нынешнем сезоне на счету Паса 1 гол и 4 результативные передачи в 11 матчах.
Полузащитник «Комо» Николас Пас может перебраться в топ-клуб.
Как сообщается, интерес к подписанию футболиста проявляет «Арсенал».
В нынешнем сезоне на счету Паса 1 гол и 4 результативные передачи в 11 матчах.
Нужен ли Пас Арсеналу?! Как по мне если и брать игрока, то уже готового для игры в старте, а Нико это только для усиления скамейки и то большой вопрос, как покажет себя в АПЛ?!
Нужен ли Пас Арсеналу?! Как по мне если и брать игрока, то уже готового для игры в старте, а Нико это только для усиления скамейки и то большой вопрос, как покажет себя в АПЛ?!