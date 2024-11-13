«Реал» и «Барселона» интересуются защитником «Ноттингема»

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вчера, 18:31

Защитник «Ноттингема» может перебраться в топ-клуб.

Как сообщается, активный интерес к бразильцу проявляют «Реал» и «Барселона».

Ранее также стало известно об интересе к Мурильо со стороны ещё одного ведущего европейского клуба.