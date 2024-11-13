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«Реал» и «Барселона» интересуются защитником «Ноттингема»

вчера, 18:31

Защитник «Ноттингема» Мурильо может перебраться в топ-клуб.

Как сообщается, активный интерес к бразильцу проявляют «Реал» и «Барселона».

Ранее также стало известно об интересе к Мурильо со стороны ещё одного ведущего европейского клуба.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:56
вряд ли игрок ноттингема усилить барсу и реал.
агент утконос.
Гость
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