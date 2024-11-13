«Реал» и «Барселона» интересуются защитником «Ноттингема»

Защитник «Ноттингема» Мурильо может перебраться в топ-клуб.
Как сообщается, активный интерес к бразильцу проявляют «Реал» и «Барселона».
Ранее также стало известно об интересе к Мурильо со стороны ещё одного ведущего европейского клуба.
Защитник «Ноттингема» Мурильо может перебраться в топ-клуб.
Как сообщается, активный интерес к бразильцу проявляют «Реал» и «Барселона».
Ранее также стало известно об интересе к Мурильо со стороны ещё одного ведущего европейского клуба.
агент утконос.
агент утконос.