«Реал» планирует 4 трансфера на лето

«Реал» запланировал подписание нескольких футболистов на ближайшее лето.
Источник сообщает, что сейчас есть четыре потенциальные сделки, которые мадридцы рассчитывают заключить к открытию или в течение летнего трансферного окна.
Во-первых, испанский клуб хочет на правах свободных агентов подписать таких защитников, как Джонатан Та («Байер»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль») и Альфонсо Дэвис («Бавария»).
Во-вторых, «Реал» хочет купить полузащитника «Байера» Флориана Вирца и уже контактирует с немецким клубом. 21-летний футболист оценивается в 130 млн евро.
всякое случится. но реал это реал, готов всех забрать. тем более дэвис, та и трент бесплатно...и только за вирца придут с деньгами
всякое случится. но реал это реал, готов всех забрать. тем более дэвис, та и трент бесплатно...и только за вирца придут с деньгами