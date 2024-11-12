«Реал» планирует 4 трансфера на лето

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вчера, 21:44

«Реал» запланировал подписание нескольких футболистов на ближайшее лето.

Источник сообщает, что сейчас есть четыре потенциальные сделки, которые мадридцы рассчитывают заключить к открытию или в течение летнего трансферного окна.

Во-первых, испанский клуб хочет на правах свободных агентов подписать таких защитников, как («Байер»), («Ливерпуль») и («Бавария»).

Во-вторых, «Реал» хочет купить полузащитника «Байера» и уже контактирует с немецким клубом. 21-летний футболист оценивается в 130 млн евро.