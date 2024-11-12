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«Реал» планирует 4 трансфера на лето

вчера, 21:44

«Реал» запланировал подписание нескольких футболистов на ближайшее лето.

Источник сообщает, что сейчас есть четыре потенциальные сделки, которые мадридцы рассчитывают заключить к открытию или в течение летнего трансферного окна.

Во-первых, испанский клуб хочет на правах свободных агентов подписать таких защитников, как Джонатан Та («Байер»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль») и Альфонсо Дэвис («Бавария»).

Во-вторых, «Реал» хочет купить полузащитника «Байера» Флориана Вирца и уже контактирует с немецким клубом. 21-летний футболист оценивается в 130 млн евро.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:35
не спешите их хоронить !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:57
до лето еще дожить)))
всякое случится. но реал это реал, готов всех забрать. тем более дэвис, та и трент бесплатно...и только за вирца придут с деньгами
drug01
drug01
вчера в 21:47
У Реала большие планы на лето Если им удастся подписать этих игроков то это усилит команду
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:46
Во-первых взять троих загорелых...
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