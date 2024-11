1731652335

вчера, 09:32

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании вместе со своей компанией Never Say Never (NSN) приобрёл датский футбольный клуб «Хелсингор».

Футбол и спорт в целом — это то, что нам нравится. То, что они заявляют, очень позитивно. Я уверен, что смогу присоединиться к клубу и попытаться привнести в него весь наш опыт, накопленный в разных условиях, и попытаться развить и улучшить клуб.

Датский «Хелсингор» выступает в третьем по силе дивизионе страны.